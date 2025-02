Elite Dressage Pony Sales: 62.000 euro voor Top Champion x Top Zento

Bij de Stallion Auction van Elite Dressage Pony Sales kwamen afgelopen weekend acht ponyhengsten onder de hamer die waren aangemeld voor de NWPCS Hengstenkeuring in Ermelo. Met afstand het meeste geld werd betaald voor de in Duitsland gefokte Top Gun (Top Champion x Top Zento). Deze gekeurde hengst werd afgeslagen voor 62.000 euro en blijft in Nederland.

https://www.youtube.com/watch?v=ya0JsBmTnsU https://www.youtube.com/watch?v=JAOBpWjjiO4 Bron: Horses.nl