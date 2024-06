Helgstrand: 35.000 euro voor Valverde x Sezuan

Op de vanavond afgesloten online veiling 'Breeders' Selection' van Helgstrand Dressage kwamen 48 dressuurpaarden onder de hamer. Drie daarvan brachten 20.000 euro of meer op. Duurste paard was Valvera Sunday (Valverde x Sezuan). Deze zesjarige DWB-merrie gaat voor 35.000 euro naar Duitsland.

Het tweede geld werd betaald voor Salinero (Springbank II VH x Franziskus). Deze vijfjarige ruin kwam voor 26.500 euro in handen van kopers uit Oostenrijk. Het derde paard dat de grens van 20.000 euro passeerde was de in Oldenburg goedgekeurde hengst So Athletic (Sezuan x Belissimo M), die nu als ruin werd aangeboden. Kopers uit Zwitserland betaalden 21.000 euro voor deze zesjarige Sezuan-zoon.

Bron: Horses.nl