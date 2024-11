KWPN Broodmare Auction: 24.000 euro voor Ironman-dochter

In de vanavond afgesloten KWPN Online Broodmare Auction viel vooral de Ironman-dochter Nayja duidelijk in de smaak. Voor een bedrag van 24.000 euro blijft de zesjarige merrie, drachtig van McLaren, behouden voor Nederland. Het tweede geld van 20.000 euro ging naar de driejarige merrie Rorippa (v. Ladignac), dragend van Ortisei.

Gemiddeld gingen de zestien dragende dressuurmerries voor een bedrag van 11.156 euro over de toonbank, waarvan ruim de helft op Nederlandse bodem blijft.

Meer dan 10.000 euro

Naast bovengenoemde merries gingen er nog vijf voor meer dan 10.000 euro van de hand. Een bedrag van 15.000 euro werd er betaald voor de zevenjarige Totilas-dochter Meseda, dragend van Lamborghini U.S. De Skovens Rafael-dochter Lilia, een halfzus van de KWPN-goedgekeurde internationale Lichte Tour-hengst Zambuka (v. Scandic), vertrekt voor 12.000 euro naar haar nieuwe eigenaar. De merrie is drachtig van Real Dream. Voor hetzelfde geld gaat Niva Corieta Texel (v. Glock’s Toto Jr.), drachtig van Vitalis, de grens over naar België.

Tweemaal 11.000 euro was er voor de Koning-dochter Pabola II en Rosa (v. McLaren). Eerstgenoemde is een dochter van de bekende NMK-kampioene Pabola (v. Ferro). Zij leverde onder meer het Lichte Tour-paard Cabola (v. Vivaldi) en is de grootmoeder van het Grand Prix-paard Indian Jones (v. Desperado) van Patrik Kittel. Pabola II is dragend van One Million. Rosa, drachtig van Pjethro, is een halfzus van het internationale Lichte Tour-paard Peanut (v. Painted Black) en heeft dezelfde grootmoeder als de succesvolle paarden Vontango B, Don Tango, Christon-B en Antango du Feuillard.

Springmerries

De collectie bevatte ook drie dragende springmerries, waar een gemiddeld bedrag van 7.500 euro voor werd betaald. Twee ervan vonden een nieuw thuis in Italië. Voor de Douglas-dochter Magic-Balia SMH, drachtig van Hardrock Z, werd 9.000 euro neergelegd. De merrie is zelf een halfzus van de Westfaalse premiehengst Consantos (v. Conthargos) en een kleindochter van de merrie Abalia SMH (v. Chin Chin), die in 2008 Nederlands kampioen vrijspringen werd in Ermelo.

Collectie en prijzen

Bron: Horses.nl