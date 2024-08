StuDutch Auction: 28.100 en 27.100 euro voor Chacco-Blue nakomelingen

Het merrieveulen U Arina W van 't Studutch (v. Chacco-Blue), gefokt uit de halfzus van Olympisch kampioen Explosion W, werd vanavond afgeslagen op een bedrag van 28.100 euro in de StuDutch Auction. Daar deed het merrieveulen Unique touch van 't Studutch, eveneens een nakomeling van Chacco-Blue, met 27.100 euro niet veel voor onder. Beide veulens gaan hun thuis vinden in Polen.

De Chacco-Blue nakomelingen waren in trek, want ook het derde geld van 22.000 euro werd betaald voor een nakomeling van deze hengst. Het betrof het merrieveulen Up di Fer van ’t Studutch, waarbij ditmaal een koper uit België aan het langste eind trok.

Embryo’s

De biedingen voor het embryo uit de combinatie Chacco-Blue x Harlem du Cedre, een dochter van de Grand Prix-merrie Dubai du Cedre, liepen op tot een eindbod van 19.000 euro. Voor het embryo (volle zus van de veilingtopper) uit de combinatie Chacco-Blue x Zarina III werd 14.500 euro betaald.

