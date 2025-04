Bijna 60 paarden door naar tweede selectie WK Jonge Dressuurpaarden

Op dinsdag 22 en woensdag 23 april werd op de Zilvia's Hoeve in Houten de eerste selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden 2025 gehouden. Daar kregen twintig vijfjarigen, negentien zesjarigen en achttien zevenjarigen van de selectiecommissie bestaande uit Johan Hamminga, Alex van Silfhout en Janine van Twist een uitnodiging voor de tweede selectie.

De jonge dressuurpaarden liepen op de eerste selectie de preliminary proef. “Voor alle leeftijdscategorieën is dat een pittige proef, waardoor alleen de betere ruiters met de betere paarden de proef makkelijker doorkwamen. Als selectiecommissie hebben we duidelijk van tevoren met elkaar besproken dat we paarden willen meenemen die ongedwongen een proef doorlopen met een natuurlijke bewegingsafloop en een fijne aanleuning. Daar hebben we streng op geselecteerd”, vertelt Johan Hamminga.

Volgens Hamminga zitten bij de selectie al een aantal kansrijke combinaties. “Bij de volgende selectie worden er nog wat combinaties toegevoegd via de instroomroute, dus we hopen dan de kopgroep nog wat te kunnen verbreden.”

Vijfjarigen

Zesjarigen

Zevenjarigen

Bron: KWPN