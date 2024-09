Trigon Auctions: 32.000 euro voor driejarige Grand Slam VDL-dochter

Gisterenavond sloten de lijnen van de Trigon Auctions, waarbij de driejarige merrie Grand Prix VDL Z de absolute veilingtopper van de avond werd. Voor deze Grand Slam VDL-dochter viel de virtuele hamer op een bedrag van 32.000 euro en voor dat geld vertrekt de merrie naar haar koper uit Ierland.

Het selectieteam van Trigon Auctions, bestaande uit de familie Van de Lageweg (VDL Stud), Stal Tops en Frederik de Backer, had voor deze tweede veiling van het jaar van zestien springveulens en zes driejarige merries geselecteerd. De veulens gingen voor een gemiddeld verkoopbedrag van 10.625 euro van de hand, bij de driejarige merries bedroeg dit bedrag 19.167 euro.

Aziemieka

Grand Prix VDL Z is een zus van het Grand Prix paard Darosso VDL (v. Carosso VDL), die door de Libanese Jad Dana op 1.50m niveau werd uitgebracht. Deze familie gaat terug op de bekende merrie Aziemieka (v. Silvano), die als één van de grondleggers van het VDL succes wordt beschouwd. Rechtstreeks is ze de moeder van Ullrich Kirchhoffs Glennridge (v. Wellington), maar via haar dochters heeft ze haar stempel weten te drukken in de fokkerij. Zo staan zij aan de basis van de 1,60m paarden als Southwind VDL van Tiffany Foster en Cameron Hanley, Celena VDL (v. Mr. Blue) van Marlon Zanotelli en Harrie Smolders en Bugatti VDL (v. Silverstone) van Candice King. Ook de achtjarige Lacoste VDL, die momenteel onder Alex Gill op 1.50m wordt uitgebracht, is verbonden aan deze merrielijn.

22.000 euro voor Zirocco Blue VDL-dochter

Voor de Zirocco Blue VDL-dochter Rubycara van Seldsum VDL kwamen er vanuit verschillende hoeken biedingen binnen, maar het was uiteindelijk een Amerikaan die voor een bedrag van 22.000 euro aan het langste eind trok. Overgrootmoeder Zancara (v. Nimmador) is een volle zus van de beroemde N-Aldato van Emile Hendrix. Ze is zelf tevens de moeder van drie 1,60m-paarden én van Wereldkampioen en Olympisch zilver medaillewinnaar Bubalu VDL (v. Baloubet du Rouet). De moeder van deze Rubycara is de Cornet Obolensky-dochter die met Kristian Houwen tot op 1.40m sprong.

Duurst verkochte veulens blijven in Nederland

Het hengstveulen Ubiquity Blue IQ (v. Zirocco Blue VDL) en de VDL Cartello-zoon Cartello Fortune LF VDL werden beide voor 20.000 euro verkocht aan Nederlandse kopers.

Laatstgenoemde is een halfbroer van zes internationale springpaarden waaronder de 1.65m-geklasseerde H5 Just the Music (v. Tornado) van Carlos Hank Guerreiro. Het hengstveulen is een directe nakomeling van de merrie Fortis Fortuna (v. Quidam de Revel), waarmee Daniel Coyle meerdere internationale 1.50m- en 1.60m-proeven won. Vader VDL Cartello (v. Cartani) behoorde onder Darragh Kenny jarenlang tot de wereldtop en is een halfbroer van de Olympische topvererver Cardento.

De Zirocco Blue VDL-zoon gaat in de tweede generatie terug op de Grand Prix-merrie Diamanthina van ’t Ruytershof (v. Diamant de Semilly). Onder Constant van Paesschen en Niels Bruynseels behaalde deze merrie veertien internationale overwinningen en daarnaast is ze moeder van de 1.55/1.60m-paarden Herald van ’t Ruytershof, Kentucky van ’t Ruytershof en EK-teambrons-winnaar Le Blue Diamond van ’t Ruytershof. Diamanthina is bovendien de volle zus van de Olympische topvererver Emerald en de dertienjarige merrie L’Innocence van ’t Meulenhof en halfzus van de topspringpaarden Ilusionata van ’t Meulenhof (v. Lord Z), Nixon van ’t Meulenhof (v. Denzel van ’t Meulenhof). Deze merrielijn is in de veulen gecombineerd met vader Zirocco Blue VDL, die momenteel vijfde staat op de WBFSH-ranking dankzij grootverdieners als Eddie Blue, Glamour Girl, Elysium, Zuccero, Gisborne VDL en Zaccorado Blue.

Collectie en prijzen

Bron: Horses.nl