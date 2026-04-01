Zangersheide 365 Auctions: 81.000 euro voor door Greve gefokte Sweet Touch

Ellen Liem
Zangersheide 365 Auctions: 81.000 euro voor door Greve gefokte Sweet Touch featured image
Sweet Touch (United Touch S x Cornet Obolensky). Foto: Zangersheide 365 Auctions
Door Ellen Liem

Op de online veiling Zangersheide 365 kwam een collectie van 17 paarden onder de hamer. Absolute veilingtopper van deze ‘The Freejumpers’ was Sweet Touch (United Touch S x Cornet Obolensky). Deze vierjarige bij het AES goedgekeurde hengst, gefokt door Jan en Willem Greve, werd afgeslagen voor 81.000 euro en gaat naar Zuid-Afrika.

