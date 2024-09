Stal Brouwer Auctions Tolbert: 88 topveulens onder de hamer van Marthijs Brouwer

Morgen is het dan zover: de jaarlijkse Stal Brouwer Auction vindt plaats in Tolbert, met maar liefst 88 veulens die onder de hamer komen van veilingmeester Marthijs Brouwer. Deze bijzondere veiling belooft een evenement vol kwaliteit en toekomstig talent te worden, met een indrukwekkend aanbod van zowel spring- als dressuurveulens uit vooraanstaande bloedlijnen.

Eén van de hoogtepunten van de veiling is de volle broer van het Nationaal Kampioen Veulen van 2023. Daarnaast bevat de collectie diverse springveulens uit droomlijnen, zoals een nakomeling van , HH Conrad, gecombineerd met I’m Special de Muze en Polydox. Uit dezelfde moederlijn komt Nadine, de moeder van de legendarische Simon, het toppaard van Jeroen Dubbeldam. Ook Mexico Eurohill SB, de veelbelovende ster, en Uberlou VBT, een zoon van Conthalou met Berlin in de pedigree, maken hun opwachting. Deze moederlijn bracht meerdere 1.60m springpaarden voort.

Tien veulens van Emir R

Wat deze veiling extra bijzonder maakt, is de aanwezigheid van maar liefst 10 veulens van de fenomenale Emir R. Zo komt Unistar, een zoon van Emir R gecombineerd met Odermus en Joost, uit de befaamde stam van Roelofs. De moeder van dit veulen bracht ook Happy Boy, het CCI 5* eventingpaard van Tim Price en winnaar van Boekelo. Daarnaast gaat een dochter van Chacco Blue onder de hamer, gecombineerd met de 1.45m springende merrie Tinkerbell Z. Ook komt er een merrieveulen van Comilfo Plus Z uit de lijn van Valentina van ’t Heike in de veiling.

Dressuurveulens

Dressuurliefhebbers hebben eveneens ruime keus met onder andere Urbanus HZ, een zoon van Miami Turfhorst gecombineerd met Incognito, een veulen dat naast sportieve talenten ook een bijzondere kleur heeft. U Never Know, een zoon van de veelgeprezen Extreme US, met in zijn bloedlijnen Lord Europe en Negro, is ook te bewonderen. Dit veulen komt uit dezelfde moederlijn als de KWPN-goedgekeurde hengst Armani.

Uitzonderlijke kwaliteit

Leo Brouwer licht de collectie toe: “Dit jaar bieden we veulens aan van uitzonderlijke kwaliteit. Als je de afstammingen bekijkt op HorseTelex, zie je dat veel veulens een sterke sportachtergrond hebben. Deze veiling is een unieke kans voor fokkers en ruiters om toptalent voor de toekomst te verwerven.”

Voor meer informatie over de collectie en het volledige aanbod, bezoek de website van Stal Brouwer Auctions of kom langs in de HJC Manege, Hoofdstraat 53, Tolbert.

De veiling begint om 19.00 uur

Bron: Persbericht