In ruim anderhalf jaar 45.000 euro winst met Youhorse.auction paard

Aankopen via Youhorse.auction worden steeds vaker gezien als een investeringsmogelijkheid, waarbij kopers regelmatig winst maken op geveilde paarden. Een opmerkelijk voorbeeld is Tabasco (Tobago Z x Casall), die tijdens de Youhorse.auction Kersteditie van 2022 op 1,5-jarige leeftijd naar Frankrijk werd verkocht. Afgelopen week maakte hij een verbluffende indruk tijdens het vrijspringen op de prestigieuze Fences Elite Veiling. Op de eerste veilingavond, donderdag 29 augustus, werd hij geveild voor 60.000 euro.

“Dat is een winst van zo’n 45.000 euro in ruim anderhalf jaar. Fantastisch voor de eigenaar, we werden al meteen op de hoogte gesteld. We krijgen sowieso veel berichten binnen van tevreden kopers. Omdat de paarden het zo goed doen in de sport, omdat ze er zoveel plezier aan beleven of omdat ze deze weer goed konden verkopen. Dat is mooi, want we zien dat deze klanten vaak terugkomen en weer meebieden op nieuwe paarden”, vertelt Mario Everse.

Grote diversiteit

De telefoon staat toch al niet stil nu de nieuwste Youhorse.auction collectie online staat. Het online bieden is begonnen en sluit op dinsdag 3 september. De diversiteit onder de paarden is groot en er gaat weer voor elk budget wat bij zijn. Ga jij voor een jong springtalent of een ervaren springpaard met ervaring op 1.45m niveau?

De driejarige Esta Furia de Mass Z (Eldorado van de Zeshoek x Numero Uno) heeft veel springaanleg meegekregen.

Er zijn 55 springpaarden en 1 beloftevolle springpony:

16 vrijspringers waarvan één D-pony

11 paarden die al een lijntje springen met hindernissen onder de ruiter

28 paarden die een parcours springen

2 fokmerries

De vijfjarige Casanova (Cascadello I x For Pleasure) gaat veel fans hebben. Een springpaard met veel bloed en vermogen.

Er zijn weer een diverse extra video’s geüpload, paarden bezocht en uitgeprobeerd en dat zal mogelijk blijven tot aan de dag en uur dat ze daadwerkelijk geveild worden. Als je ze nog wilt zien of vragen hebt, laat het weten. We helpen je graag! Maak ook gerust gebruik van de Whatsapp button op onze website, op een makkelijkere en toegankelijkere manier contact opnemen kan bijna niet.

