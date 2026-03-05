Jonge talenten stelen de show bij Youhorse.auction: 45.000 euro voor Discovery KD

Na een zonnige opening op dinsdag sloot Youhorse.auction de Early Spring Auction woensdagavond 4 maart in dezelfde lentesfeer af. De jonge paarden stonden volop in de belangstelling, met als uitschieter de vierjarige Zangersheide hengst Discovery KD, die met een eindbod van 45.000 euro de hoogste prijs van de avond noteerde.

De talentvolle Discovery KD (Dominator 2000 Z x Clinton) werd vastgelegd door een koper uit Zuid-Afrika, die met twee aankopen investeerde in toekomstig sporttalent. Ook de vierjarige merrie Joy H Z (Joviaal ES x Cantos) zorgde voor de nodige spanning in de biedstrijd. Zij vertrekt naar Italië, waar haar sportcarrière verder vorm zal krijgen.

Niet alleen de jonge generatie wist de kopers te verleiden. Ook paarden met meer wedstrijdervaring vonden gretig aftrek. Zo vervolgt de achtjarige merrie S-La Belle (I’m Special de Muze x Golden Hawk) haar carrière in Slowakije.

Lentegevoel bij Youhorse.auction

Organisator Mario Everse kijkt tevreden terug vanaf de Sunshine Tour in Spanje:

“We hebben twee sterke veilingavonden achter de rug, met toppers van 90.000 en 45.000 euro. Hier op de Sunshine Tour zien we veel voormalige veilingpaarden aan de start verschijnen en dat blijft mooi om te zien. Het is vaak een weerzien met klanten en ruiters die via Youhorse.auction hun paard hebben gevonden. Als je dan ziet hoe goed die paarden het doen, geeft dat ontzettend veel energie. Met het voorjaar in aantocht, kijken we alweer uit naar de volgende veiling.”

Europese kopers op dreef

De Early Spring-collectie vond opnieuw haar weg naar kopers over de hele wereld, al waren het ditmaal vooral Europese investeerders die hun slag sloegen. Duitsland had na de eerste avond al de leiding genomen en hield die positie vast met in totaal zeven aankopen. Tsjechië en de Verenigde Staten volgden met ieder zes aankopen. Italië en Slowakije completeerden het podium met elk vijf nieuwe aanwinsten.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen in paasveiling

De volgende kans om een talentvol paard vast te leggen via Youhorse.auction dient zich snel aan. Op dinsdag 7 april staat de Paasveiling op het programma.

“Ook dan brengen we weer een sterke collectie springtalenten samen”, vertelt Mario Everse. “De video- en selectiedagen voor deze veiling vinden plaats op maandag 16 en dinsdag 17 maart. Wie een opvallend sportpaard wil verkopen, kan zich aanmelden via www.youhorse.auction.”