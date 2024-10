Mylord Carthago levert veilingtopper bij DSP

in meeste Quo voor een Carthago I) Bisingen hengst de nakomeling veulenveiling Mylord hengstveulen DSP bracht concours Vados Mister geld Duitsland Dat vrijdag het Bij euro in organiseerde (Mylord Olympische een het het 12.000 Stars’. op. was Vados de ‘Hohenzollern x van Daarin die blijft. Carthago

tikte de Dat van dit jaar en 10.000 was nog Chap in Berghoeve euro Moritzburg van euro eigenaar dat Jaguars I). (Jaguar x hengstveulen, Naast Duitsland. blijft voor Dit in een de de kampioenssjerp de wisselde Dream eerder aan. omkreeg, 10.000 veulen veilingtopper

7.000 7.500 euro en

euro en Time) liepen euro. Quality Zinoll hengstveulen Het veulens (Dominatorré (Zinedine op Beide x x Bellino) Domotoro 7.000 blijven biedingen in op tot de het 7.500 voor Monte Duitsland. bracht hengstveulen

7.444 euro Gemiddeld

gemiddeld negen brachten veulens op, De 67.000 euro 7.444 euro. totaal in

https://www.youtube.com/watch?v=cldhzmxbzog

en resultaten Volledige collectie

Horses.nl Bron: