Ontdek de nieuwe generatie springpaarden: de laatste veiling van Paardenveilingonline

In de nieuwste en laatste collectie van 2024 heeft Paardenveilingonline 39 veelbelovende jonge springpaarden geselecteerd. Deze collectie bevat nakomelingen van tophengsten zoals Chacco-Blue, wereldwijd beroemd om zijn invloed in de springsport, en Casall, een Grand Prix-legende met een indrukwekkende staat van dienst. Ook afstammelingen van Diamant de Semilly, een van de meest invloedrijke verervers, en de veelbelovende Dorian Grey TN, bekend om zijn techniek en vermogen, zijn vertegenwoordigd. Een deel van de paarden is al zadelmak en klaar om hun sportcarrière te starten.

Deze exclusieve collectie biedt een unieke kans om te investeren in de kampioenen van morgen. Met bewezen bloedlijnen en uitzonderlijke sportkwaliteiten zijn deze paarden ideaal voor ambitieuze ruiters en fokkers.

Olympische tophengsten verenigt met Loma-stam

Rigoletto – Cornet Obolensky x Zirocco Blue VDL

Met maar liefst drie Olympische hengsten op rij beschikt Rigoletto over een eersteklas bloedsopbouw. Zowel Cornet Obolensky, Zirocco Blue VDL als Cardento hebben zich daarnaast weten te onderscheiden als Grand Prix-paardenleveranciers.

Video onder het zadel – Video vrije beweging

Moeder excelleerde met 87 punten in de IBOP

Prinz – Diamant de Semilly x Grandorado TN





Deze vierjarige Prinz heeft zijn springtalent niet van een vreemde, want moeder Lupina liet als driejarige geen enkele twijfel bestaan over haar natuurlijke aanleg. In de IBOP overtuigde deze NMK-merrie met een 9,5 voor reflexen en hoge totaalscore van 87 punten.

Video onder het zadel – Video vrije beweging

Opvallende verschijning met springtalent

Rainbow TK – Diamante x Gerardus

Deze getalenteerde blikvanger Rainbow TK heeft de fraaie kleur van zijn palomino-kleurige vader Diamante meegekregen, die als springpaard zelf goede zaken deed met prestaties tot op internationaal 1.40m-niveau onder de Deense amazone Lejse Bramminge.

Video vrije beweging

Chacco-Blue verenigt met Narcotique de Muze IV-lijn

Charly v’ t Rietkamp Z – Chacco-Blue x Elvis ter Putte

Moeder New Balance van ’t Meulenhof klasseerde zich met Pim Mulder op internationaal 1.30/1.35m-niveau en is een halfzus van onder meer Piergiorgio Bucci’s 1.55m-geklasseerde Private Dancer van ’t Meulenhof (v.Gemini xx).

Video vrije beweging

Gefokt uit halfzus van de Olympische H5 Quintol

Di Censcha Z – Diaron x Colman

Moeder Fin Fleur leverde al het internationale 1.40m-paard Hannibal (v.Nintender) en is zelf een halfzus van niet minder dan tien internationale paarden. Zo leverde grootmoeder Finja onder meer de Olympische H5 Quintol (v.Quintender) van Eduardo Pereira de Menezes en de eveneens op het hoogste niveau presterende Urus 2 (v.Canturo), Chacitol (v.Chacco-Blue) en Chabento (v.Chacco-Blue).

Video vrije beweging

Kleindochter van sterk verervende 1.50m-merrie

Princess Cornet DXB – Cornet Obolensky x Argentinus

Deze beloftevolle Princess Cornet DXB combineert niet alleen de gewaardeerde Grand Prix-springpaardenleveranciers Cornet Obolensky en Argentinus, ze komt ook nog eens uit een zeer bewezen moederlijn.

Video vrije beweging

Bekijk de collectie direct

De volledige collectie kunt u vinden op de website van Paardenveilingonline. Paarden uit hun veilingen bewijzen keer op keer hun klasse. Zo werd Rendez-Vous du Château, een eerder verkocht paard, recent KWPN-goedgekeurd en bevestigde hiermee zijn uitzonderlijke kwaliteit. Daarnaast schitterde Porella TS, verkocht als veulentje, in de finale van de GMB-competitie voor 4-jarigen. Met dergelijke prestaties en uitmuntende genetica laten deze paarden zien waarom onze selectie dé bron is voor kampioenen van de toekomst.

Grijp uw kans om te investeren in uw sportieve droom. Bezoek de website, bekijk alle video’s en kies het paard dat uw hart sneller doet kloppen. Na gratis registratie kunt u direct de rapporten van de klinische en röntgenologische keuringen inzien en eenvoudig een bod plaatsen.

De veiling sluit aankomende zaterdag vanaf 20:00 uur, dus mis deze unieke kans niet! Heeft u vragen? Het team van Paardenveilingonline staat klaar om u te begeleiden.