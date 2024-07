Schuttert Sport Sales: 110.000 euro voor Comthago VDL-dochter

Tussen al het springgeweld door werden er op CSI Ommen gisterenavond nog enkele springpaarden en veulens geveild. Zo bracht de zesjarige Nikita GB (Comthago VDL x Harley VDL) een bedrag van 110.000 euro op en werd het merrieveulen Ebe Pleaser van ’t IJsselstein (Epleaser van ’t Heike x Berlin) met 22.000 euro het duurst verkochte veulen.

Vorig jaar overtuigde de Comthago VDL-dochter op de Blom KWPN Kampioenschappen met een dubbele foutloze ronde in de finale voor vijfjarige springpaarden, waarmee ze zich kwalificeerde voor het WK in Lanaken. Dit jaar zette ze op de Sunshine Tour eveneens uitstekende resultaten neer. Comthago VDL presteert momenteel zelf onder Hessel Hoekstra uitstekend in de sport.

95.000 euro

Voor 95.000 euro werd de Milton Z-zoon Maurie Z afgeslagen. Deze vijfjarige ruin eindigde vorig jaar als derde in de finale van de GMB competitie en wist al twee rubrieken voor vijfjarige springpaarden op naam te schrijven. In deze moederlijn vinden we het beroemde 1.60m-springpaard Prince de Revel (v. Quidam de Revel) terug.

Veulens

Het merrieveulen Ebe Pleaser van ’t IJsselstein (Epleaser van ’t Heike x Berlin) werd met 22.000 euro het duurst verkochte veulen. Moeder Bronze LVP Z gaf in 2013 het levenslicht aan de 1,60m springende merrie Calciet EB Z (v. Cornet Obolensky). Het tweede geld van 19.000 werd betaald voor het hengstveulen Henry LN. De moeder van deze Heartbreaker-zoon is een halfzus van de Grand Prix paarden Main Road (v. Heartbeat) en Cadence (v. Cardento).

Bron: Horses.nl