VDL Online Market brengt fokkers en kopers samen

De afgelopen jaren heeft de VDL Online Market al menigmaal haar waarde bewezen. Op dit platform van de VDL Stud komen fokkers en kopers samen. Een vijftigtal op gezondheid en correctheid geselecteerde veulens is vanaf vandaag te bekijken op de website, waar alle benodigde informatie te vinden is en er direct een bod kan worden uitgebracht.

Familie Van de Lageweg zet zich al decennia lang in om de fokkers te helpen met de afzet van hun fokproducten, en doet dat op verschillende manieren. Met de VDL Online Market wordt een laagdrempelige mogelijkheid geboden om beloftevolle veulens, afstammend van VDL-hengsten en direct afkomstig van de fokker, aan te bieden of juist aan te schaffen.

De veulens stammen af van bewezen en opkomende hengsten als Zirocco Blue VDL, Stargos VDL, Comthago VDL, Boston VDL, Mindset ES VDL en Landino VDL. Moederlijnen van topspringpaarden als Utascha SFN, High Point VDL, Jarina J, Alicante en Icoon VDL zijn vertegenwoordigd binnen de 2024-collectie van de VDL Online Market. “We hebben de veulens stuk voor stuk beoordeeld op correctheid en ze zijn klinisch gecontroleerd. Op de website is uitgebreid beeldmateriaal, informatie over de pedigree en de dierenartsverklaring te vinden, waarmee we zowel de koper als fokker optimaal faciliteren”, vertelt Janko van de Lageweg. “De koper kan rechtstreeks een bod uitbrengen en hoeft aan ons geen commissie af te dragen. Het is aan de fokker om een bod wel of niet te accepteren, een uitgebracht bod blijft 24 uur lang geldig. Zodra er een akkoord is, wordt dit direct op de website bijgewerkt. Daardoor is het aanbod altijd actueel.”

Collectie online

De VDL Online Market heeft in de loop der jaren een internationaal koperspubliek opgebouwd en via dit platform hebben al talrijke veulens en paarden een nieuwe eigenaar gekregen. Op de website www.vdlonlinemarket.com zijn vanaf heden de veulens te bekijken. De ervaring leert dat het motto ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ hierbij vaak van toepassing is.

Bron: persbericht