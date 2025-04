NK Springen en Veulenveiling Prinsjesdag slaan handen inéén

Tijdens het NK Springen van 23 tot en met 27 april heeft Veulenveiling Prinsjesdag een primeur. Op prime time, tussen de eerste en tweede manche van het laatste onderdeel van het seniorenkampioenschap wordt een exclusieve collectie beloftevolle springveulens geveild. “Wij zijn heel blij dat we met CH Deurne tijdens het NK Springen gaan samenwerken”, aldus voorzitter Arjan van der Waaij.

De afgelopen jaren heeft Veulenveiling Prinsjesdag op meerdere evenementen een veiling georganiseerd, en nu wordt daar het NK Springen aan toegevoegd. “Op deze manier willen wij de sport dichter bij de fokkerij brengen. De sport is steeds belangrijker en iedere fokker fokt uiteindelijk voor de sport. Dat we nu op het NK Springen gaan veilen, past daar perfect bij.”

Daar wil je bij zijn

Het NK Springen vindt plaats van 23 tot en met 27 april in Deurne op de accommodatie van Green Valley Estate. “Het NK is een prestigieus evenement met veel deelnemers en bezoekers. Het is voor de Nederlandse ruiter het hoogste podium. Daar wil je als ruiter én bezoeker bij zijn”, legt Van der Waaij de keuze uit voor het NK Springen uit.

Prime time

Traditiegetrouw staat op zondagmiddag de ontknoping van het Nederlands Kampioenschap Springen voor de senioren op het programma, en zo ook dit jaar. Tussen de eerste en de tweede manche, op prime time, vindt de veiling georganiseerd door Veulenveiling Prinsjesdag plaats.

“We hebben de beste tijd te pakken voor de veiling en zijn momenteel volop bezig met de verwachtingsvolle collectie. We hebben al enkele veulens geselecteerd van bewezen hengsten en moeders. De insteek is om zo’n acht á tien veulens te veilen.” Wanneer u in het bezit bent van een interessant veulen, kunt u deze aanmelden via de website www.prinsjesdag.eu.

Exclusieve collectie

“Wij kijken uit naar de eerste editie van Veulenveiling Prinsjesdag op het NK Springen. Net zoals onze organisatie bestaat het NK al jaren, en focussen we beiden op de lange termijn. Natuurlijk is zo’n eerste keer altijd spannend, daarom willen we echt een exclusieve collectie presenteren”, besluit Van der Waaij.

Bezichtigen veulens

De collectie komt op 12 april online. Naast het live bieden is het ook mogelijk om online te bieden via het platform van Veulenveiling Prinsjesdag. Op zondagochtend 27 april vindt er voorafgaand aan de veiling een presentatie plaats van de veulens, geïnteresseerden zijn tevens welkom in de stallen om de veulens van dichtbij te bekijken.

