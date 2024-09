18.000 euro voor Glamourdale-dochter in Van Olst Sales

In de laatste editie van de Van Olst Sales Online veiling “The Foal Edition III” bracht het merrieveulen Umelia het meeste geld. Na een biedduel tussen twee Nederlandse bieders werd de Glamourdale-dochter afgeslagen voor 18.000 euro en daarmee blijft ze dus behouden voor Nederland.

Het donkerbruine merrieveulen is een volle zus van de NRPS-goedgekeurde hengst Glamrock. Moeder Fenmelia is zelf Z2 dressuur geklasseerd en ook uit de directe moederlijn komen veel sportpaarden. In de veiling werden er 20 veulens verkocht, waarvan de gemiddelde verkooprijs 6.200 euro bedroeg.

16.000 euro voor Secret Lover-zoon

Het tweede geld van 16.000 euro werd betaald voor de Secret Lover-zoon Ultimo ST die naar de Verenigde Staten is verkocht, maar waarschijnlijk in Nederland blijft voor de opfok. De bij het KWPN en Oldenburger Verband goedgekeurde hengst Secret lover (v. Secret) won in mei onder het zadel van Charlotte Fry de Subli competitie in Delft met een topscore van 92,20%.

Charlotte Fry met Secret Lover

Nog meer Glamourdale

Onder Charlotte Fry won Wereldkampioen Glamourdale, gefokt door wijlen Joop Rodenburg, tweemaal brons op de Olympische Spelen van Parijs. De interesse naar een nakomeling van deze Lord Leatherdale-zoon was dan ook groot, want het derde geld werd neergelegd voor de Glamourdale-zoon U do You I do Me PP. Dit hengstveulen is gefokt uit de volle zus van Vamos Amigos (v. Vitalis), die teamgoud won tijdens de wereldkampioenschappen in Herning en individueel zilver. Voor 11.000 euro gaat hij de oversteek naar de Verenigde Staten maken.

Bron: Horses.nl/Persbericht