45 toekomsttalenten onder de hamer in vijfde KWPN Online Veulenveiling

Vandaag wordt alweer de vijfde collectie van de KWPN Online Veulenveiling gepresenteerd. Er kan op een royaal aantal van 35 dressuur- en tien springveulens geboden worden van 13 tot en met 16 september. De collectie biedt voor ieder wat wils, vooraanstaande moederlijnen zijn vertegenwoordigd en opvallende verervers als Vitalis, Extreme US, One Million, Le Formidable, Vaderland, Tangelo van de Zuuthoeve en Ermitage Kalone hebben nakomelingen in deze veiling.



Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Dit seizoen staan er weer zeven edities van de KWPN Online Veulenveiling op het programma, waarvan dit de vijfde is, in de maanden juli tot en met oktober.

Dressuurveulens

Bij de dressuurveulens zien we meerdere moeders en grootmoeders met goede sportprestaties. De moeder van het hengstveulen Umbroso (O’Toto van de Wimphof x Wynton) presteerde zelf in de Lichte Tour en is een halfzus van onder andere het internationale U25-Grand Prix-paard Blof. De grootmoeder van Unalaska (Desperado x Indian Rock) presteerde zelf in de Lichte Tour, en de grootmoeders van Unaleda (Debutant PS x All At Once) en Utopia d’Or (Gotcha-Utopia x Uphill) deden dat op ZZ-Zwaar-niveau. De moeder van Uvaro (Filou x Zhivago) presteerde in het Z2 en is een halfzus van twee Lichte Tour-paarden.

Sportlijnen

Het hengstveulen Unic (Vaderland x Iconic B) gaat in de derde generatie terug op de Lichte Tour-merrie Roxcella, die te boek staat als moeder van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Zardando. Interessant is bijvoorbeeld ook de Obsession Taonga-zoon Unlimited (mv. Stedinger), die zelf een halfbroer is van drie Lichte Tour-paarden. De grootmoeder van merrieveulen Una-Mas (Sanceo x Totilas) liep in het ZZ-Licht en bracht onder meer de internationale (U25)Grand Prix-paarden Caron RT en Jillz Lonka RT. Het For Ferrero-merrieveulen Unique (mv. Spielberg) gaat in de derde generatie terug op een Lichte Tour-merrie, die zelf het internationale Grand Prix-paard Ulrich bracht.

Sterke stammen

Meerdere springveulens zijn verwant aan 1.60m-geklasseerde paarden. Een mooi voorbeeld daarvan is het genetisch interessante merrieveulen Uzicanta (Night Life VDL x Diamant de Semilly), die een kleindochter is van de 1.60m-merrie Cantate. Het hengstveulen Unique T (Allroad Z x Zirocco Blue VDL) is gefokt uit een halfzus van het 1.60m-paard Darosso VDL en het merrieveulen Unkyvola JE (Neymar VDL x Toulon) is gefokt uit een halfzus van de 1.50/1.60m-paarden Carbani, Gossi Mijne en Kartouche. Ook veulens uit de sterke Molga- en Termie-stammen zijn in deze veiling beschikbaar.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 13 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 16 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.