Flanders Foal Auction: 74.000 euro voor Ermitage Kalone-zoon

Met 74.000 euro als topprijs en 27.760 euro aan gemiddelde prijs kende Flanders Foal Auction op zaterdagavond 27 juli tot nu toe de beste veiling van het jaar. Ook Duitsland omarmt de springveulens uit de strenge Flanders selectie. De champagne plofte met regelmaat op de accommodatie van Holger Hetzel in Goch en de stemming was feestelijk.

Het was de derde Flanders Foal Auction op rij tijdens het concours van Holger Hetzel. Zienderogen bouwt de Duitser en zijn team aan een steeds indrukwekkender evenement met een minstens zo’n indrukwekkende prijzenpot voor de jonge-paardenfinales. De ‘Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters’ trekt steeds meer sportmensen, waardoor Luk Van Puymbroek en Gerald Lenaerts wisten dat ze met een nog sterkere collectie moesten komen. Het Duitse publiek is duidelijk geïnteresseerd, gepassioneerd, maar ook zeer professioneel en pikt de aparte veulens er zo tussenuit.

Veilingtopper Ercolano VDH Z

De veiling verliep voortvarend, tot nummer 20, Ercolano VDH Z (Ermitage Kalone x Conthargos) in de schemering verscheen en zijn voortreffelijke galop onder het kunstlicht toonde. Veilingmeester Koen Olaerts, vergezeld door speaker Henner Hoeschen, brak zijn tong over de tsunami aan biedingen vanaf de VIP-lounge en stopte pas bij 74.000 euro!

Uit halfzus Crazy in Love

Meerdere gasten van Holger Hetzel hadden wel trek in het veulen, aangezien Ercolano’s moeder de halfzus is van Crazy in Love, het achtjarig springtalent dat in Holger’s veiling in november 1 miljoen euro opbracht. Ulli Horrig uit Luxemburg, Holger’s loyale sponsor sinds 1990, had een lange adem maar legde het af tegen Italiaans biedgeweld dat nog veel meer veulens vastlegde met het oog op topsport in de toekomst. Deze partij kocht ook Ercule de Hus Z (v. Ermitage Kalone) voor 50.000 euro en Carasco de Nyze Z (v. Carthago) voor 36.000 euro.

Ulli Horrig wist er toch nog twee vast te leggen: Cool Kid van het Oosthof Z (v. Cornet Obolensky) uit de volle zus van Emerald voor 30.000 euro en Cayenne PB Z (Carrera VDL x Quaprice du Bois) voor 24.000 euro.

Zes online, twee naar Shockemöhle

Van de 29 veulens werden er in totaal 25 verkocht, waarvan zes online. Zo kocht Paul Schockemöhle via de computer twee interessante veulens voor 30.000 en 36.000 euro: U Can Fly by Nature (v. Kasanova de la Pomme) uit de Roosakker familie en Edward vd Bickyway Z (v. Ermitage Kalone) uit de achtjarige 1.45m ranking class merrie Plopsa Blue Z.

Ruiters investeren

Topruiters Richard Vogel en David Will kochten samen Quamano vd Nachtegaal Z (v. Quaprice Bois Margot), gefokt uit de halfzus van Cumano. Collega-topruiter Maurice Tebbel tekende af voor Chici Chica Axelhoeve Z (v. Casallco). Aan het einde van de avond werden twee Duitse amazones ook eindelijk beloond voor al hun biedingen, want ze slaagden in de aankoop van Chaccorono Z (v. Chacco Blue) voor 36.000 euro.

Steeds meer nieuwe mensen

Gastheer Holger Hetzel was ook enthousiast over de veiling. “Je ziet dat steeds meer nieuwe mensen naar ons concours komen, het fijn hebben, blijven zitten voor de veiling en in de mood raken om mee te doen.” En daarmee onderstreept hij het belang van Flanders om veilingen te combineren met springconcoursen om jong talent bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen. De volgende Flanders Foal Auctions zijn op 10 augustus op Sentower Park (veulens) en op 16 augustus in Dublin (embryo’s).

