Limburgse Veulenveiling weet lat steeds hoger te leggen

Mede dankzij de recordbrekende editie van de Limburgse Veulenveiling vorig jaar, hebben de fokkers massaal de weg weten te vinden naar deze gerenommeerde veiling. Dat zorgde voor een royaal aanbod, waardoor de selectiecommissie uit een grote vijver heeft kunnen vissen. Op woensdag 25 september komen ruim 80 veulens onder de hamer in de live-veiling op het Peelbergen Equestrian Centre, op vrijdag 27 september loopt de online veiling af met nog eens ruim 50 interessante springveulens.

Bewezen en spraakmakende verervers als Chacco-Blue, Ermitage Kalone, Catoki, Diamant de Semilly, Balou du Reventon, Emerald van ’t Ruytershof, Carthago en Uricas van de Kattevennen hebben nakomelingen in de live-veiling. Ook qua moederlijnen laat deze collectie weinig te wensen over.

Nauwverwant aan topspringpaarden

Een heel aantal moeders presteerde zelf in de nationale of internationale springsport. Zo sprong de moeder van het Epleaser van ’t Heike-merrieveulen Everdream EDC Z (mv.Verdi) op het hoogste niveau met Thiago Ribas da Costa en klasseerden de moeders van Hennessy van WW (v.Heartbreaker), Uber TJ (v.Foncetti van de Heffinck) en C U Again S Z (v.Carthago) zich op internationaal 1.45m-niveau.

Meerdere veulens zijn gefokt uit moeders die al nakomelingen op 1.60m-niveau hebben gebracht, zoals Catoki van de Eijkhof Z (v.Catoki, halfbroer van Zarkava Hero Z), Monsieur du Buisson Z (v.Mosito van het Hellehof, halfbroer van Dance du Buisson Z) en Hennessy van WW (halfbroer van WEG-springpaard Nelson van ’t Roosakker).

Ook stammen van topspringpaarden als Ilex, Beauville Z, Especiale, Con Dios III, Jaguar Mail, Diamanthina van ’t Ruytershof, Viking, Sapphire, Candy, Valentina van ’t Heike en Van Gogh zijn binnen deze collectie vertegenwoordigd. Interessant is dat een aantal van deze stammen is gekoppeld aan beloftevolle verervers. Zo maken nakomelingen van toptalenten als Onassis TN, Ansingh de Lis Z, Dinello, Drummer 2000 TN en Nederlands kampioen van de vierjarigen Pagani of the Paddocks deel uit van de collectie.

Online veiling

Maar daarmee houdt het niet op. De voor de online veiling geselecteerde veulens voldoen namelijk ook aan alle gestelde eisen voor wat betreft type, galop en pedigree. Sterke moederlijnen zijn vertegenwoordigd, zo komt de Pegase van ’t Ruytershof-zoon Perseus LM uit een jonge halfzus van de 1.60m-paarden Zorran en Unico, is de moeder van Up To Fire Z (v.Up van ’t Paradijs) een halfzus van de 1.60m-paarden AD Nouvelle Europe Z en Double Black, en sprong de moeder van Don Cassini (v.Diarado) zelf in de internationale sport op 1.45/1.50m-niveau.

Up to Fire Z (v. Up van ’t Paradijs) Foto: Digishots

Ook bijzonder interessant is bijvoorbeeld Eduardo Z (v.Emerald van ’t Ruytershof), die een driekwart-broer is van het Olympische springpaard Nikka vd Bisschop, en sprong de moeder van Ufo L (v.Corydon van T&L) zelf op internationaal 1.55/1.60m-niveau met Karim Elzoghby.

De Emerald-zoon Ultimate MvM is een halfbroer van het 1.55/1.60m-paard Dandy van Kaitlin Campbell. Andere veulens zijn nauwverwant aan uitschieters als C Vier 2, Beauville Z, Triple, Audi’s Reflection, Emerald van ’t Ruytershof, Glamour Girl, Ligie, Verdi en Chellano Z. De eerste kavels van de online veulenveiling sluiten op vrijdag 27 september om 17.00 uur.

Registreren

Ook voor de live-veiling is online bieden mogelijk, na registratie op de website. Op woensdag 25 september worden de veulens om 13.00 uur gepresenteerd in het Peelbergen Equestrian Centre en begint de veiling om 15.30 uur. De collecties voor beide veilingen en aanvullende informatie zijn nu te bekijken op www.limburgseveulenveiling.nl.

