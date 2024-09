Van Versailles tot Spruce Meadows, een wereldcollectie onder de hamer bij Veulenveiling Prinsjesdag

Volgende week dinsdag, de derde dinsdag van september, staat traditiegetrouw Veulenveiling Prinsjesdag op de kalender. 84 veulens komen onder de hamer van Koen Olaerts in Ermelo. Met een prachtige Olympische sportzomer, mogen veulens afstammend van Olympische hengsten en moederlijnen niet ontbreken. Zoals bijvoorbeeld de volle broer van Dinja van Liere’s Hermès.

Op de Olympische Spelen van Parijs greep deze topcombinatie net langs het brons, en wisten zij na twee bronzen medailles op het WK in Herning, opnieuw een topresultaat neer te zetten. Hermès’ zijn volle broer, Unlimited Game, maakt deel uit van de collectie die op dinsdag 17 september onder de hamer gaat. De hengst Easy Game tekent voor het vaderschap, deze hengst kennen we niet alleen als vader van Hermès maar ook van de Olympisch kampioen van Parijs én Tokio, TSF Dalera BB.

Zoon van Dante Weltino uit Grand Prix-moeder

Ook Dante Weltino wist te imponeren op de Olympische Spelen van Parijs. Zelf nam de hengst deel onder de Zweedse Therese Nilshagen, maar nog meer indruk maakte zijn zoon Jagerbomb van de Britse Becky Moody. Zij reed keer op keer een verpletterende proef en wist uiteindelijk teambrons binnen te slepen en individueel achtste te worden. Het hengstveulen Undercover W lijkt een grote toekomst voor zich te hebben als zoon van Dante Weltino en uit de Grand Prix-merrie Tarina, die een zeer bewezen stam representeert.

Undercover W (v. Dante Weltino) Foto: Veulenveiling Prinsjesdag

Interessante dressuurmerrieveulens

In totaal komen 39 dressuurveulens onder de hamer, waaronder ook meerdere zeer interessante dressuurveulens zoals Usina van ’t Studutch, een dochter van Blue Hors Romanov uit de volle zus van For Romance I en diverse Grand Prix-paarden. Of Ulymbria L – een Escamillo-dochter uit de halfzus van Grand Prix-hengst Blue Hors Don Olymbrio.

Of wat dacht je van drie nakomelingen van de tweevoudig Wereldkampioen en tweevoudig Olympisch bronzenmedaillewinnaar Glamourdale? Ook de halfzus van Dujardin’s Gio, Uforia BH (v.Blue Hors Zackerey) is een opvallend veulen. Haar moeder bracht naast Gio die op de Spelen van Tokio, individueel en teambrons won, nog eens twee Grand Prix-paarden.

Heat of the moment: Ermitage Kalone

De meest besproken hengst van het moment, Ermitage Kalone, mag uiteraard niet ontbreken in de collectie van Veulenveiling Prinsjesdag. Onder de Belgische Gilles Thomas liet hij zien uit het juiste hout gesneden te zijn. Met relatief weinig ervaring op het hoogste niveau, sprong hij in de paleistuinen van Versailles rond of dat het niets was. Zijn zoon, Edgard van de Bickyway Z, heeft niet alleen een vader die imponeert, ook zijn moeder doet dat. Onder Siebe Leemans sprong de negenjarige merrie Plopsa Blue Z afgelopen week op Spruce Meadows naar meerdere klasseringen en een top 10-plaatsing in de 2* 1.45m Grand Prix.

Edgar van de Bickway (v. Ermitage Kalone) Foto: Veulenveiling Prinsjesdag

Olympische hengsten Ermitage Kalone en Uricas van de Kattevennen

Een andere zoon van Ermitage Kalone is Undercover W, zijn moeder is de halfzus van onder andere het 1.60m-Grand Prix-springpaard G&C Arrayan. Daarnaast maken nog eens twee dochters en een zoon van Ermitage Kalone deel uit van de collectie, zoals Eleanor JT Z, die teruggaat op de topmoederlijn van Narcotique de Muze II. Ook de Olympische Uricas van de Kattevennen is duidelijk aanwezig met drie dochters en een zoon. Opvallend is bijvoorbeeld Upgrade Leva WD – een Uricas-merrieveulen uit de halfzus van Hernandez TN N.O.P. In maken 45 springveulens deel uit van de 33e collectie van Veulenveiling Prinsjesdag.

Upgrade Leva WD (v. Uricas vd Kattevennen) Foto: Veulenveiling Prinsjesdag

Meer informatie

Voor de volledige collectie, kijk op www.prinsjesdag.eu en neem gerust geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie via [email protected]. Voor dinsdag 17 september zijn nog VIP-tickets beschikbaar; die kunt u bestellen via www.prinsjesdag.eu/vip-plaatsen. Bieden is zowel live als online mogelijk.