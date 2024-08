Veulens van Olympische hengsten in KWPN Online Veulenveiling

Het veilingseizoen is in volle gang en nu wordt alweer de derde collectie gepresenteerd van de KWPN Online Veulenveiling. Zeven spring- en 28 dressuurveulens vormen deze collectie, waarop van vrijdag 16 tot en met maandag 19 augustus geboden kan worden. Op de slotdag sluiten de kavels vanaf 20.00 uur. Verervers zoals de Olympische hengsten Ferro en Glock’s Toto Jr. alsmede opkomende talenten als Extreme U.S., One Million en Kjento zijn vertegenwoordigd in deze veiling.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Dit is de derde veulenveiling uit een totaal van zeven edities van de KWPN Online Veulenveiling, in de maanden juli tot en met oktober.

Olympische vaders

In 2000 maakte Coby van Baalen met Ferro deel uit van het zilveren team op de Olympische Spelen in Sydney. Met USA (mv. Jameson RS2) wordt een talentvol hengstveulen aangeboden in deze veiling. Dit jaar schitterde Glock’s Toto Jr. op de Olympische Spelen met Hans Peter Minderhoud en hij is binnen deze collectie vertegenwoordigd door het hengstveulen Ubis (mv. Ferdeaux). Beide veulens komen uit moederlijnen waaruit al meerdere Lichte Tour-paarden gefokt zijn. Interessant is ook bijvoorbeeld het hengstveulen Uzzo O (Ozzy TN x Rousseau), wiens moeder Zialita O eerder al de Zweeds gekeurde hengst Edison O (v. Johnson) en KWPN-kampioenshengst Handsome O (v. Johnson) bracht. Uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Pjethro (v.Kjento) komt het merrieveulen Unique-Olympic (For Ferrero x Franklin).

Springveulens

De dressuurveulens zijn in de meerderheid. Toch valt er voor de springliefhebbers ook genoeg te kiezen. Zo gaat het Carrera VDL-hengstveulen Urrera in de vierde generatie terug op stammoeder Dwermie, bekend als moeder van onder meer de hengsten Mermus R en Odermus R. Het merrieveulen Urissa (v. Kannan Jr.) komt uit een 1.40m-springende moeder van Numero Uno en is nauwverwant aan het 1.45m-springpaard Gentle (v. Numero Uno).

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken via www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 16 augustus kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 19 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.

Bron: Persbericht