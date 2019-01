90.000 voor Lovekey SR in KWPN Select Sale

De allereerste hengst in de baan tijdens de KWPN Select Sale bracht meteen het meeste geld op: de kampioenskeuringshengst Lovekey SR (Kannan x Hors la Loi II). Stal Brouwer en Joop van Uytert zijn de nieuwe eigenaren.

Lovekey SR, gefokt door Erik en Josje Sleutels uit Roggel en eigendom van combinatie Aaldering-Swelheim, eindigde op de zesde plek in de kampioenskeuring. De in dezelfde keuring drie plaatsen hoger geëindigde cat.nr. 252 Lay Out (Verdi x Tangelo van de Zuutho.ve) bracht 35.000 euro op.

Terugverdiend

Het tweede geld was voor een andere aangewezen hengst: Little Londen SB (Emir R x Carembar de Muze).Met de 80.000 euro die voor de schimmel geboden werd, hebben de gebroeders Brouwer hun investering bijna weer terugverdiend.

Naar Brazilië

Voor 55.000 werd cat.nr 160 Latrichta (Grandorado TN x Quite Easy), een van de beste Grandorado-zonen in Den Bosch, gekocht door Andrea van de Braziliaanse stoeterij Haras Cooper. “We zijn gek van Eldorado van de Zeshoek, waar we ook een aandeel in hebben, en zijn zoon Grandorado. Het zou geweldig zijn om een goedgekeurde zoon van Grandorado aan onze hengstenstapel toe te voegen en zo het niveau van de fokkerij in Brazilië op een hoger plan te brengen.”

Gemiddeld brachten de negentien hengsten bijna 31.000 euro op.

Prijzen

209 Lovekey SR (Kannan x Hors la Loi II), kampioenskeuring, 90.000 euro

252 Lay Out (Verdi x Tangelo van de Zuuthoeve), kampioenskeuring, 35.000 euro

159 Lewandowski (Grandorado x Up to date), 2e bez., 13.000

146 Lucky Gold (Golddigger x Cassini Gold), 2e bez., 14.000

3 Alabama Shake AG Z (Aganix du Seigneur x Spartacus), aangewezen, 40.000

112 Lex van de Lytse Veste (Farfan M x Lupicor), 2e bez., 14,000

129 Loeca N.D. (Gino x Cavalier), aangewezen, 29.000

120 Leviathan – WILDCARD (For Pleasure x Untouchable Z) aangewezen, 46.000

249 Lambrusco W (Ustinov x Corland) 2e bez. 15.500

230 Quality Boy PB Z (Quickly de Kreisker x Baloubet du Rouet) aangewezen, 27.000

057 Look a Like Twiggy BB (Connect x Quality Time), aangewezen, 25.000

263 Lewandowski (Contendro I x Heartbreaker), 2e bez., 16.000

119 Like Pleasure M (For Pleasure x Toulon), 2e bez., 18.000

160 Latrichta (Grandorado TN x Quite Easy), aangewezen, 55.000

68 Lornet Balou E (Cornet’s Balou x Numero Uno), aangewezen, 29.000

157 Langston (Grandorado TN x Quidam’s Rubin), 2e bez., 16.000

95 Little London SB (Emir R x Carembar de Muze). 80.000

016 Las Vegas (Berlin x Matterhorn), 2e bez., 16.000

037 Leonardo da Vinci J.P.P. (Classe HS x I’m Special de Muze), 2e bez., 10.000

Bron: Horses.nl