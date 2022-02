Dubbelslag voor Kallas en Dennis van den Brink in klasse Z/ZZ

Na de competitiewinst leek ook de dagwinst voor het grijpen voor Dennis van den Brink en Kallas (Dallas VDL x Quality Time). Maar ook voor zo'n geoliede machine moet het nog wel even gebeuren. Met die druk kunnen ze blijkbaar heel goed omgaan, want vol overtuiging maakten ze het vanavond af.

In de barrage namen Van den Brink en Kallas het op tegen Rink-Jan Dijkstra en Houtzagers’ Kincsem (Carrera VDL x Ginus). De jonge ruiter deed een moedige poging met de fijn meewerkende voshengst, maar kreeg een balkje op de insprong van de dubbel.

Kannan jr blijft op twee

Tweede plek in de competitie Z/ZZ is voor Kannan Jr (Cornet Obolensky x Quick Star) onder de Duitse ruiter Wolfgang Zimmermann. In de tussenstand stond de hengst twee puntjes achter op de nummer één en met een balk in de basisomloop wist hij die achterstand vandaag niet weg te werken. Wat niet wegneemt dat de hengst van Sjaak van der Lei en Wobbe Kramer ook vandaag weer een goede indruk achterliet.

Kannan jr en Wolfgang Zimmermann

Beperkt clubje

Opvallend is het zeer beperkte clubje (vier hengsten) dat vandaag in de hoogste klassen acte de présence gaf. De vijfde combinatie op de startlijst, Kensington ES onder Caroline Müller, verscheen niet aan de start. Hetzelfde geldt voor de rest van de twaalf hengsten die eerder wel deelnamen aan één of meerdere competitiewedstrijden. Grotendeels heeft dat te maken met het feit dat enkel KWPN-hengsten welkom zijn om deel te nemen aan de finale, maar ook KWPN-hengsten King Blue, Kardesh en King Salvador zagen we niet terug. Eén topruiter nam vandaag wel de moeite om in actie te komen: Jur Vrieling stelde Kallmar VDL (Carrera VDL x Indorado) voor. Een balk hield de combinatie uit de barrage.

