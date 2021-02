Wim van Hoof ontvangt fokkerspremie voor toppaard Herby

Zirocco Blue VDL-zoon Herby is een van Nederlands toekomstpaarden voor de eventingsport, hij staat over 2020 op de tweede plek in de WBFSH-ranking. Zijn fokker Wim van Hoof werd daarom bij de Online Hengstenkeuring gehuldigd en ontving een fokkerspremie namens de Vrienden van het KWPN.

Na de tweede bezichtiging kwam Herby op jonge leeftijd onder het zadel van Olympisch ruiter Tim Lips. De ruin bleek over een groot talent te beschikken voor de eventingsport, op achtjarige leeftijd voldeed hij al aan de kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen.

Dressuurscore altijd boven 70%

Meerdere topresultaten leverden Herby in 2020 een tweede plek in de WBFSH Ranking op. Hij won de CCI3*-L van Barroca d’Alva en werd later zesde in zijn 4*-debuut in Strzegom. In september 2020 wonnen Tim en Herby in Sopot de CCI4*-L. Opvallend is dat de combinatie op het internationale toneel nog nooit een dressuurscore onder de 70% haalde, daarnaast hebben ze tot nu toe louter foutloos gecrosst.

Ster prestatiemerrie Naomi

Herby werd geboren in het Brabantse Netersel, in de stallen van Wim van Hoof. Hij fokte haar uit de ster prestatiemerrie Naomi (v. Ferro), Wim bracht deze merrie zelf uit in de spring- en dressuursport tot Z-niveau. Naomi werd Wims eerste fokmerrie en ze bracht tevens de Lupicor-zoon Zigo, die onder Lisa Nooren deel uitmaakte van het Nederlandse juniorenteam. Upgrade-zoon Balou liep met Eef Hamers op internationaal CCI3*-niveau.

Fijn karakter

Ralph van Venrooij reikte namens de Vrienden van het KWPN een fokkerspremie uit aan Wim van Hoof. “Vooral het karakter vind ik erg belangrijk en de wil om te gaan zie ik terug bij alle nakomelingen van Naomi”, vertelt Wim over zijn fokkerij. “Herby heb ik zelf klaargemaakt voor de hengstenkeuring, ook hij heeft een heel fijn karakter. Hij was de laatste nakomeling van Naomi, ik was een hobbyfokker en nu heeft Herby zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen!”

