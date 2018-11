9 KWPN-hengsten afwezig in hengstencompetitie

Zoals te lezen in het uitvoeringsbesluit hengstencompetitie is deelname aan de hengstencompetitie verplicht voor hengsten geboren in 2014 of eerder, maar niet alle I- en J-hengsten staan op de startlijst voor de eerste competitiewedstrijd in Kronenberg vandaag. De I (vijfjarig) kent vijf afwezigen, bij de J-jaargang (zesjarig) zijn dat er vier. Onder andere de verrichtingskampioenen Jenssen VDL (v. Harley VDL) en Indian Gold (v. Cassini Gold), staan niet op de startlijst.