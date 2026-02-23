Acht hengsten aangeleverd voor KWPN Voorjaarsonderzoek: zes spring- en twee dressuurhengsten

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Acht hengsten aangeleverd voor KWPN Voorjaarsonderzoek: zes spring- en twee dressuurhengsten featured image
Cat.nr. 73 - Santiago (Eldorado van de Zeshoek TN x Kashmir van Schuttershof). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Het KWPN Voorjaarsonderzoek is vandaag begonnen met slechts acht hengsten. Zes springhengsten hebben een stal op het KWPN Centrum: drie vierjarige aangewezen hengsten, twee zesjarigen en één vrijwilliger (vierjarig). Bij de dressuurhengsten hebben twee hengsten een stal betrokken: de vierjarige aangewezen Stromae (v. Las Vegas) en de vrijwillige deelnemer Sir Las Vegas (v. Las Vegas). Een aangemelde springhengst werd afgemeld en de Gelderse Sherlock RF (v. Mexpression) werd afgewezen op de zadelkeuring.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant