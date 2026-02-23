Acht hengsten aangeleverd voor KWPN Voorjaarsonderzoek: zes spring- en twee dressuurhengsten

Het KWPN Voorjaarsonderzoek is vandaag begonnen met slechts acht hengsten. Zes springhengsten hebben een stal op het KWPN Centrum: drie vierjarige aangewezen hengsten, twee zesjarigen en één vrijwilliger (vierjarig). Bij de dressuurhengsten hebben twee hengsten een stal betrokken: de vierjarige aangewezen Stromae (v. Las Vegas) en de vrijwillige deelnemer Sir Las Vegas (v. Las Vegas). Een aangemelde springhengst werd afgemeld en de Gelderse Sherlock RF (v. Mexpression) werd afgewezen op de zadelkeuring.
Gelderse springhengst niet en aangewezen afwezig Een
kan eentje in Terschuur Casall) x werd van door de er de aangeleverd. Van 62 Jan het weer uit De Posthumus cat.nr afgemeld: gefokte (Diarado Dalmore hengst worden Greve. najaar aangemelde springhengsten zeven A.
houding aangeboden niet door P) een Bertus balans. op x Alexandro vierjarige de De (Mexpression Geldersen werd donkere de vos van gefokte de 808 aan gebrek grond werd en aangewezen op Bij zadelkeuring. Verwaijen cat.nr
Aangeleverde springhengsten
Vierjarige springhengsten
FallChacco-Blue der 28, Diamant x de SemillyWout-Jan Dedemsvaart naamAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr Sky van Schans, Cat.nr,
Lewitz, TN Santiago J. VDLEldorado Classico Maat, de Geesteren ZuidwoldeAangeleverd 73, (23/02)Cat.nr BlueGestüt VigaroP.A.F.W. (23/02)Cat.nr Ruytershof en ’t 139, x SteinfeldTeam Henstra, van HighclereFokkersAangeleverd Kashmir Stud, Broek, Nijhof, (23/02)Cat.nr van SymphograafPegase 903, x Khayat, BalkbrugStal TN x Chacoon DrogehamVDL SchuttershofHenstra El BearsAangeleverd PS*Empire van Zeshoek
MühlenAangeleverd Schockemöhle, Paul (23/03)
springhengsten Zesjarige
Gaanderen Cat.nr, CancaraJ. de Poker 154, LatifLatif Mulder, naamAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr VS x
LangstedtStal HaaksbergenAangeleverd 156 Greve, CasallH.H. GaanderenJan BV, (23/02)Cat.nr L. Way Oud (23/02)
Aangeleverde x OotmarsumAangeleverd WayUnited Unions Horn dressuurhengsten Carstensen, Dutkun,
dressuurhengsten Vierjarige
IHans Donnerhall Bernoski, van van 415, De Sir Cat.nr, NiroF.J.A. 420, Uytert, Heukelen, x BleiswijkAmber (23/02)Cat.nr DirkslandAangeleverd (23/02) WeertJoop naamAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr x Vegas Sir Vegas Las Vegas*Las Vaessen, HeerewaardenAangeleverd StromaeLas
Vrijwillige * deelnemer
