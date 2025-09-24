Andries van Daalen doet gooi naar plaats in WBFSH-bestuur als vicevoorzitter

Deense ondertussen is vanaf daarnaast en de dan jaar voorzitter DWB. het van 1994 voorzitter al van Pedersen WBFSH meer 25 al stamboek

KWPN stamboek bezig keer termijnen Nederland laatste) werd (en en hij Daalen maken het zijn Van is voorzitter aan jaar bestuur). termijn twaalf grens voorzitter twee een in (en aan van als benoemd voorzitter In 2017 van uit bestuursfuncties als van mag Daalen maximaal Andries herbenoemd. het aantal van het ondertussen in is. het derde jaar deel er totaal negen zijn en In is

Bestuur WBFSH

naast Hart Stephan Perron-Pette bestuur Armond moment Livesey Norbert op Verband, In WBFSH (NZHS, (SF, zitting van als dit Nederland (Trakehner hebben Frankrijk), bestuur Groot-Brittannië/Nederland), Eva-Maria (BWP, vicevoorzitters. en Renai (AES, vertegenwoordigd: België) is niet het Pedersen het is Kelchtermans Duitsland) Camp Nieuw-Zeeland), de

het bestuur. hun Poolse Mateusz Daalen de een Pedersen naast PZHK) herverkiesbaar stamboek aan termijn Van gooi (namens van naar het in en zijn Kelchtermans en plaats doet Cichón en het een Pool ook einde zitten

WBFSH hier Bekijk van agenda de de vergadering

Bron: Horses.nl