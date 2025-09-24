Andries van Daalen doet gooi naar plaats in WBFSH-bestuur als vicevoorzitter

Rick Helmink
Andries van Daalen doet gooi naar plaats in WBFSH-bestuur als vicevoorzitter featured image
Andries van Daalen, voorzitter Algemeen Bestuur KWPN.
Door Rick Helmink

De ledenvergadering van fokkerijkoepel WBFSH staat voor de deur, van 10 tot en met 14 oktober vergaderen de aangesloten stamboeken in Zuid-Afrika. Jan Pedersen, die al vanaf 1999 (!) voorzitter van de WBFSH is, wil (namens het Deense stamboek DWB) opgaan voor zijn tiende termijn van drie jaar. Het KWPN doet een poging om voorzitter Andries van Daalen in het bestuur te krijgen als vice-voorzitter.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like