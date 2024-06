CK Flevoland: Twee NMK-merries voor Van der Peijl en Wieberdink

Voorafgaand aan de Centrale Keuring vond op de Flevodrome in Dronten eerst de stamboekkeuring plaats. Op de CK verschenen vervolgens drie springpaarden voor het oog van de jury, waarbij kampioen Razzle Dazzle (Grandorado TN x Comme il faut) en diens nichtje Rapunzel (El Torreo de Muze x Cardento) van fokkers Alexandra van der Peijl en Scarlett Wieberdink een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring kregen.

Juryleden Henk Dirksen en Stan Creemers noemden de goed ontwikkelde Razzle Dazzle zeer aansprekend. “Draven deed ze actief en met ruimte, in galop toonde ze eveneens veel ruimte en balans. In het springen showde ze haar talent. Dit deed ze met opvallend veel afdruk en atletisch vermogen. Ze liet daarbij een heel goede techniek en heel snelle reflexen zien.” De merrie kreeg 80 punten voor exterieur en 85 voor het springen, met maar liefst 90 punten voor haar reflexen en 85 voor vermogen en techniek. Ze werd benoemd tot Dagkampioen Springen van Flevoland.

Meerdere generaties

“Wij zijn heel blij met haar, maar als ze niet goed genoeg zou zijn, had ik haar niet meegenomen naar de keuring. Ik heb haar moeder, grootmoeder en overgrootmoeder gefokt en zij hebben ook alle predicaten. Van Razzle Dazzle zijn ook al enkele embryo’s gespoeld. Een tweeling van Always Remember Jack VDL en eentje van Epleaser van ‘t Heike. Deze zijn al geïmplanteerd in draagmerries. Bij ons is eigenlijk de gedachte: een keer een embryo spoelen, een keer zelf dekken en dan sport in. Ze mag op haar gemak lekker uitrijpen. Voor hun vijfde hoeven ze van ons de sport niet in”, vertelt Van der Peijl.

Rapunzel

Het fokkersduo had met de El Torreo de Muze-dochter Rapunzel nog een ijzer in het vuur. Haar moeder is de grootmoeder van Razzle Dazzle. “Een merrie die correct stapt en draaft, maar daarin nog iets meer houding zou mogen hebben. Haar galop is lichtvoetig en ruim. Ze spring met de schoft naar boven en met veel afdruk. Achter de sprong maakt ze haar werk goed af. Daarbij springt ze met zeer veel vermogen en atletisch vermogen”, ligt Creemers toe. Ze kreeg een bovenbalk van 75/87, met maar liefst 95 voor haar vermogen.

Onbegrensd vermogen

“Rapunzel doet qua kwaliteit zeker niet onder voor Razzle Dazzle, maar waar de laatste zich altijd graag en overtuigend laat zien, is Rapunzel wat ingetogener en mist wat lef. Ze moet in haar optreden er een beetje ingroeien, maar haar vermogen is onbegrensd”, aldus Van der Peijl. Ook Rapunzel verdiende een uitnodiging voor de NMK in Ermelo

Royal Cooper

Naast Razzle Dazzle en Rapunzel liep op de Centrale Keuring ook Royal Cooper (Don VHP Z x Lupicor) van fokker Coen van Zanten. Een rijtypische merrie met een functionele manier van bewegen en een correct fundament. In galop liet ze balans zien en sprong met veel overzicht en een goede techniek.

Bron: KWPN