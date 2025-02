Eén springhengst aangewezen via zadelpresentatie

Voorafgaand aan het KWPN verrichtingsonderzoek stond vandaag voor alle drie de fokrichtingen een zadelpresentatie op het programma. Hier werden elf vierjarige hengsten werden gepresenteerd waaronder de nog niet eerder voorgestelde Etouruso VDL (Etoulon VDL x Baltic VDL). Deze door familie Hazenberg gefokte hengst van VDL Stud werd aangewezen.

Van de zes springhengsten waren er vijf vorig jaar aangewezen. Ze zijn -voor het eerst- onder de eigen ruiter gepresenteerd en de commissie heeft haar bevindingen met de eigenaren gedeeld. Vanwege zijn verplichtingen als bondscoach kon Wout-Jan van der Schans dit keer niet aanwezig zijn, hij werd vervangen door Arie Hamoen.

Reservekampioen Oldenburg

Eén hengst was nog niet eerder voorgesteld, deze Etouruso VDL (Etoulon VDL uit Hyrusa H keur IBOP-spr van Baltic VDL, fokker S. Hazenberg uit Opende) van de VDL Stud werd aangewezen op basis van zijn goede model, pedigree en voorstelling onder het zadel. De hengst werd vorig jaar januari goedgekeurd in Oldenburg en uitgeroepen tot tweede reservekampioen, toen onder de naam Ryruso H. Zijn moeder Hyrusa H is een volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Norton VDL en halfzus van het internationale 1.60m-paard Cat Ninja (v. Zirocco Blue VDL).

Aanlevering

De zes springhengsten worden op 24 februari bij de aanlevering voor het verrichtingsonderzoek terugverwacht. “Op die dag verwachten we ook de twee oudere hengsten die in Den Bosch zijn aangewezen, Patapsco en Royal-Star M”, vertelt senior-inspecteur Henk Dirksen namens de commissie. “Daarnaast kan er nog één hengst, die vorig jaar werd doorverwezen, op vrijwillige basis deelnemen.”

Dressuur

Daarnaast werden er drie vierjarige dressuurhengsten door de eigen ruiter voorgesteld. Voor hen was het de tweede zadelpresentatie voorafgaand aan het verrichtingsonderzoek. Bij de aanlevering wordt ook de zevenjarige Nashville SW (v. Secret) verwacht.

Sarai L (Secret x For Real v. For Romance). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Gelders

De twee Gelderse hengsten Royal King (v. King Karim) en Raffael K (v. Alexandro P) zijn beide in het aangespannen werk voorgesteld en deden dat naar behoren. Bij de aanlevering worden ze verwacht voor een presentatie op het buitenterrein.

Bron: KWPN