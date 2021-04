Enquête: hoe belangrijk is het exterieur voor een dressuurpaard?

Het ideale dressuurpaard ziet er volgens stamboeken op een bepaalde manier uit. Langgelijnd, hoogbenig, opwaarts gebouwd; dat zijn een paar omschrijvingen die veel stamboeken als onderdelen van de exterieurstandaard voor dressuurpaarden hanteren. Maar komt dat ook overeen met de praktijk? Zijn langgelijnde, hoogbenige en opwaarts gebouwde paarden echt de betere dressuurpaarden? Daar wil de redactie van Paardenkrant-Horses.nl achter komen en daarvoor hebben we uw input nodig!

Voor een aantal artikelen in De Paardenkrant en op Horses.nl doet de redactie van Paardenkrant-Horses.nl onderzoek. We willen graag de input van onze bezoekers met dressuurkennis en -ervaring gebruiken om uit te vinden wat volgens hen belangrijk is als we het hebben over het exterieur van een dressuurpaard.

En dan niet wat op papier belangrijk is, maar in de praktijk. We proberen er met uw hulp achter te komen of de meeste dressuurpaarden die het ver schoppen bijvoorbeeld een lichte hoofd-halsverbinding hebben, een lange hals, een sterke rug? Staan ze allemaal in het rechthoeksmodel, hebben ze een correct fundament?

Exterieur

We hebben gekozen om een specifieke vragenlijst op te stellen over het exterieur in verhouding tot de geschiktheid voor de sport, omdat we met uw input uit willen vinden wát nu echt belangrijk is én wat misschien minder belangrijk is.

Over de uitkomsten van deze enquête publiceren we in De Paardenkrant en op Horses.nl en over de uitkomsten gaan we ook in gesprek met experts en fokleiding van stamboeken.

Wie zoeken we?

We zoeken voor deze enquête bezoekers met kennis en ervaring op dressuurgebied. Of u nu dressuurruiter, -fokker, -trainer of -jurylid of een combinatie van dat alles bent, we horen graag van u.

Klik hier voor de vragenlijst

Springpaardenfokkers niet getreurd!

Ook met betrekking tot de springpaardenfokkerij doen we binnenkort een onderzoek. Daarover leest u binnenkort meer op Horses.nl.