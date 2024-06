Fürst Dior en Secret leveren toppers op eerste dag SK Velddriel

Op de eerste dag van de tweedaagse KWPN stamboekkeuring in Velddriel kregen 18 van de 23 deelnemende merries het sterpredicaat toegekend. Twee merries behaalden scores van 80 voor exterieur en 85 voor beweging. Dat zijn Riva-Pomona (Fürst Dior x Vivaldi) en Romantic Secret (Secret x For Romance).

In de baan als jury stonden Johan Hamminga en Wim Versteeg. De laatste vertelt: “Vorig jaar werd hier Phoenix-Utopia RS2 opgenomen in het stamboek en zij werd vervolgens in augustus Nationaal Kampioen van de dressuurmerries. Zo’n magistrale merrie hebben we vandaag nog niet gezien, maar die kan er morgen maar zo wel tussen zitten! Wat we wel voor ogen kregen waren gemiddeld fijne merries met een functionele manier van bewegen.”

Riva-Pomona

Twee merries behaalden scores van 80 voor exterieur en 85 voor beweging. Daaronder Riva-Pomona (v. Fürst Dior) van fokker en geregistreerde Niek van Hunnik uit Zetten. “Een correct gemodelleerde merrie van 1.68 m met een fijne halsvorm en een goede schoft- en schouderpartij. Stappen deed ze met veel ruimte en lichaamsgebruik. In draf toonde ze eveneens een goede ruimte en veel activiteit in het achterbeen, daarbij bleef ze in een mooie houding. Haar galop was wel actief, maar ze zou daarin iets meer sprong mogen hebben”, aldus Wim Versteeg. De moeder van Riva-Pomona is elitemerrie Kaitlyn-Pomona (v. Vivaldi).

Romantic Secret

De andere merrie met de hoge scores van 80/85 was Romantic Secret (v. Secret) van Jesper van Heijst uit Bleiswijk. Ze werd omschreven als een goed ontwikkelde merrie met een aansprekend model en een hele opvallende voorhand. Ze draaft met een goede houding, bewoog bergop en liet daarbij steeds een sterk dragend achterbeen zien en een voorbeen met een goede bewegingsafloop. In galop beschikte ze over een goede ruimte en changeerde daarin heel makkelijk. Als moeder van Romantic Secret staat op papier First Romance AH (v. For Romance).

Riverdance Veluw

Drie merries liet voor zowel exterieur als beweging 80 noteren. Onder meer Riverdance Veluw (Fidertanz uit Catch Me Wareina Veluw v. Johnson). Ze is gefokt bij C.E.J.M. Litjens uit Ewijk en staat geregistreerd bij familie Van Vliet uit Maasdijk en scoorde voor haar draf maar liefst 90 punten. Dit deed de lang gelijnde merrie met haar sterke bovenlijn heel lichtvoetig. Met een goede bewegingsafloop van het voorbeen en een sterk dragend achterbeen. Ook in een lager tempo wist deze merrie te imponeren voor wat betreft haar balans. De galop was bergop en van goede ruimte. Als je iets zou willen zeuren dan zou ze iets meer jeugd uit mogen stralen.

Romantic Lou

Dezelfde score was er voor Romantic Lou (Totilas uit Kylou elite v. Ferguson). Ze is gefokt door en staat geregistreerd bij Petra van den Berg uit Maurik. Mede-geregistreerde is zoon Gerrel Vink uit Zoelen. Deze merrie viel op met haar hele mooie dressuurmodel, haar fraaie schoft- en schouderpartij en sterke bovenlijn. Draven deed ze steeds bergop met een goed gebruik van het achterbeen. De galop toonde weliswaar kracht, maar zou een fractie meer sprong mogen hebben.

Rathika M

Rathika M (Bordeaux uit Lathika M keur v. Sir Donnerhall I), een fokproduct van gebroeders Van Mook werd eveneens beloond met twee keer 80. Een lang gelijnde en rijtypische merrie met een aansprekend front. Stappen deed ze met veel lichaamsgebruik. In draf toonde ze ruimte en een goede houding. In galop zou ze even wat meer balans kunnen laten zien. In de moederlijn komen we meerdere internationale sportpaarden tegen, alsmede de goedgekeurde hengsten Adamo (v. Sandreo) en Cadans M (v. Sir Donnerhall I).

Uitslag

Bron: KWPN