Fürst Zonik-dochter Fürstin Mona LC uitschieter op SK België

Op de KWPN stamboekkeuring vandaag in het Belgische Oud-Turnhout was Fürstin Mona LC (Fürst Zonik PS x Vitalis) de uitschieter. Deze door Meggy van der Linden gefokte merrie van E. Passchier scoorde zowel voor exterieur als beweging 85 punten.

Deze dochter van Fürst Zonik PS komt uit Vemona van Vitalis. Ze is met haar 1.67m royaal ontwikkeld. De rassige en aansprekende merrie beschikt over een goed rechthoeksmodel en heeft een opvallende mooie hoofdhalsverbinding met een dito bovenlijn. Stappen deed ze actief en zuiver, In draf toonde ze veel techniek en tritt in de benen, daarbij bleef ze mooi bergop. Dit leverde haar voor dit onderdeel 90 punten op. Ook de galop was correct en werd getoond met veel kracht en afdruk. Fürstin Mona LC is geboren bij Meggy van der Linden in Herveld en staat geregistreerd bij E. Passchier in Emmeloord.

Twee keer 80 voor Rikita CVT

Eveneens een opvallende merrie was een dochter van Kingston Blue Hors. Deze Rikita CVT is gefokt en staat geregistreerd bij C. van Trierum uit Oosterhout. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, is lang gelijnd en beschikt over een mooie hals en dito verhoudingen. Stappen doet ze zuiver, actief en resoluut. In haar krachtige draf laat ze takt en balans zien en kan daarin goed schakelen. In de galop toont ze ruimt, maar zou daarin nog even wat meer lichaamsgebruik mogen laten zien”, vertelt Brecht D’Hoore die samen met Petro Trommelen de merries beoordeelde.

Rikita CVT kreeg 80 punten voor zowel haar exterieur als haar beweging. Ze is geboren uit de preferente elite sportmerrie Dikita (v. Wynton). In deze merrielijn komen we het internationale dressuurpaard Forlan7 (v. Jazz) en de goedgekeurde hengst Night Shadow (v. Guardian S) tegen, alsmede het internationale menpaard Job (v. Everdale).

Valverde-dochter Riana

Bij Riana (v. Valverde) stopte de score op 75 voor zowel haar exterieur als beweging. Dat leverde haar het sterpredicaat op. Deze merrie is een halfzus van de voor het DWB goedgekeurde Lance V.O.D. (v. Glamourdale) en heeft elitemerrie Heliana V.O.D. (v. Davino V.O.D.) als moeder. Grootmoeder is Zoriana (elite pref prest v. Jazz) en tevens moeder van drie KWPN-goedgekeurde hengsten: Kjento (v. Negro), Mowgli V.O.D. (v. Desperado) en Purple Rain (v. Desperado). Riana is gefokt bij G.R.M Spijkers in Tilburg en staat nu geregistreerd bij C.C. Costers in Baardegem.

