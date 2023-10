Galileo Nieuwmoed leidt KWPN naar derde positie op WBFSH-stamboekranking

De in Nederland gefokte eventingpaarden stonden afgelopen jaar nog op de achtste plek in de WBFSH-stamboekranking. Dit jaar zijn ze gestegen naar de derde plaats en ontvingen ze 1268 punten. Het KWPN dankt deze positie aan Galileo Nieuwmoed (Carambole uit Sjaloma ster van Harcos, fokker J.W. en A.P. Jurrius uit Vorden), die in de paardranking vooraan staat met 376 punten.

Op de zevende plek staat Izilot DHI (Zavall VDL uit Zilottie W stb van Marlon, fokker B.S. Wichers uit Dedemsvaart). Op plek 26 komen we Farndon (Hemmingway uit Silvanda ster prest van Marlon, fokkers S. & N. Burton uit Southam GBR) tegen, gevolgd door Dynasty (Whitesnake uit Cleopatra stb prest van Calvados, fokkers E.R.M. Sieling & C.J. Kloet uit Grolloo) op plek 28, Fedarman B (Eurocommerce Washington uit Paulien B stb prest van Fedor, fokker Mts. G. en G.F. Brinkman uit Zutphen) op plek 32 en Fabian (Up to Date uit Ineke keur prest van Beaujolais, fokker J. Haandrikman uit Borger) op plek 51.

ISH bovenaan en Selle Francais tweede

Het ISH stamboek staat in de ranking voor eventingpaarden bovenaan met 1318 punten. Het stamboek heeft de koppositie onder andere behaald door de tweede plaats van Ballaghmor Class (Courage II) (269 punten) en de vierde plaats van Rehy Dj (Inspector) (261 punten) op de paardranking. Het Selle Francais stamboek bemachtigde de tweede plaats. Er stonden bij dit stamboek drie paarden in de top tien op de paardranking. Vendredi Biats (Winningmood) werd derde met 264 punten, Triton Fontaine (Gentleman IV) werd achtste met 237 punten en Viamant du Matz (Diamant de Semilly) werd negende met 234 punten.

Bekijk hier de WBFSH stamboekranking eventing 2023

Bron: Horses.nl/KWPN