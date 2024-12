Gelderse hengst Royal King ingeschreven met prachtige cijferlijst

de leverde In de is dat verrichtingsonderzoek. cijferlijst Geldersen Anouk hengst van ingeschreven voor Noordman krijgen Najaarsonderzoek in 2024 x op. Gelderse KWPN En het in Royal tot De en Royal King Karim wel tegenstelling punten prachtige het na stamboek. nog King een springpaarden de het (King Talos) dressuur-

King (King Royal Karim x Talos)

Fokker Eigenaar: Noordman, Zuidwolde Anouk &

8,5 Stap:

8 Draf:

Galop: 9

Houding: 8,5

8 Techniek:

8 Voorzichtigheid:

rijden: 9 Terrein

9 Rijdbaarheid:

Instelling: 8,5

Geschiktheid dressuurpaard: 8,5

Geschiktheid springpaard: 8

King voor het hier Klik Royal verrichtingsrapport van

Bron: Horses.nl