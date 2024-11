Herman Roelofs, paardenfokker met een masterplan

Enkele honderden vrienden, werknemers en bekenden uit de paardenwereld namen afgelopen zaterdag afscheid van Herman Roelofs, die op 26 oktober op 92-jarige leeftijd is overleden. Roelofs was de oprichter van wat nu de Roelofs Groep heet, een familiebedrijf dat groot werd in de wegenbouw en de zandwinning en dat in de springpaardenfokkerij een aparte bedrijfstak had. Stal Roelofs uit Den Ham was decennia lang één van de succesvolste paardenfokkerijen van Nederland.

Voor iemand die altijd de bescheidenheid zelve was, die steeds van zichzelf beweerde dat hij geen verstand van paarden had, heeft Herman Roelofs wel héél veel paarden van wereldklasse voortgebracht. Hermans briljante paardenverstand zat verpakt in een nuchter stel hersenen en in een fundamentele, extreem consequente aanpak. Herman Roelofs had een plan. Om niet te zeggen: een masterplan. En dat voerde hij met ijzeren discipline uit.

Dirk Willem Rosie schreef een uitgebreid verhaal over wat Herman Roelofs als fokker zo bijzonder maakte in de Paardenkrant van deze week.

