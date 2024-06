Hoofdrollen voor Redhead en Reina G op tweede dag SK Velddriel

Op de tweede dag van de stamboekkeuring in Velddriel verschenen twaalf driejarige merries voor het oog van de jury. Geen grote groep, maar met tien stermerries duidelijk wel van goede kwaliteit waarbij Redhead (v. Total US) en Reina G (v. Glamourdale) de hoogste punten scoorden. Hans Peter Minderhoud, mede-eigenaar van Redhead, vertelt: "We hebben haar gekocht als veulen, ze heeft zich heel goed ontwikkeld en dat is altijd mooi om te zien."

Johan Hamminga en Wim Versteeg, vergezeld door aspirant-jury Carmen Coomans-Peters, beoordeelden de voorgestelde merries. Versteeg: “De gemiddelde kwaliteit was zelfs nog iets beter dan gisteren en we hebben geen opmerkingen hoeven maken over het fundament.”

Goed gemodelleerde Redhead

Vijf merries scoorden voor zowel exterieur als beweging 80 of hoger. Zo bewoog Redhead voor 85 punten en kreeg ze 80 punten voor haar exterieur. De dochter van Total US heeft de elite sportmerrie Djo ter Kwincke (v. Jazz) als moeder, een zus van de KWPN-goedgekeurde hengst en Olympiade paard Johnson. Uit de moederlijn komen meerdere internationale Grand Prix-paarden. De goed ontwikkelde en gemodelleerde Redhead is gefokt bij N. Kramer in Liessel. Ze staat geregistreerd bij Ednihap BV in Barneveld, een samenwerkingsverband van Edward Gal, Nicole Werner en Hans Peter Minderhoud. De laatste kwam in Velddriel een kijkje nemen: “We hebben haar gekocht als veulen, eigenlijk vooral omdat ze een nakomeling was van Total US. Daarna heb ik haar nooit meer gezien en nu dus weer voor het eerst. Ze heeft zich heel goed ontwikkeld en dat is altijd mooi om te zien.” Johan Hamminga omschreef haar als volgt: “Ze stapte in een goede viertakt, resoluut en goed door haar lichaam. Draven deed ze voor 90 punten, met veel expressie, een sterk gebruik van haar achterbeen en een mooie heffing in haar voorbeen, steeds in een goede balans. Galopperen deed ze met veel kracht en afdruk, daarin zou ze even meer losgelaten mogen zijn.

Ook 80/85 voor Reina G

Dezelfde score, 80/85, was er voor Reina G (v. Glamourdale uit Luna G elite sport v. Governor). Ze is gefokt en staat geregistreerd bij Jeanette van Gilst uit Oud-Beijerland. Versteeg: “Een goed gemodelleerde merrie met veel uitstraling en een aansprekende voorhand. In draf liet ze een mooie techniek zien en ze galoppeerde met veel kracht en afdruk. In alles zou ze nog meer bergop mogen. Drie merries kregen 80 punten voor zowel hun exterieur als voor hun beweging. Onder meer Rosebank (v. Jameson RS2). Ze is gefokt bij S. Kooiman uit Hekelingen en staat geregistreerd bij Maxime Bakker in Zoelen. De jury omschreef haar als: “Met haar 1.72 een royaal ontwikkelde, lang gelijnde en charmante merrie. Met een sprekend hoofd en een goede schoft- en schouderpartij en een fijne, functionele manier van bewegen.” Als moeder van Rosebank staat de keurmerrie Habette (v. Bretton Woods) op papier.

Charmante blikvanger

Ook was er 80/80 voor Rania DVB (v. Le Formidable). Zoals het achtervoegsel dat vermoeden, gefokt en geregistreerd bij Dressuurstal Van Baalen BV in Brakel. Een charmante, zwarte blikvanger met een zeer fraaie voorhand. Stappen deed ze zuiver en losgelaten. In draf toonde ze veel buiging in het achterbeen en zette daarbij haar voorbeen mooi weg. In haar rug- en lendenpartij zou de jury graag nog iets meer bespiering willen zien. Rania DVB is geboren uit de ster- en Lichte Tour-merrie Jalila DVB (v. Sezuan). Grootmoeder Davina (elite pref prest sport v. Johnson) is tevens de moeder van Habibi DVB (v. Don Schufro).

Bloedgemaakte Reeva-Landa

Het optreden van Reeva-Landa was eveneens goed voor twee keer 80 punten, voor exterieur en beweging. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij Aad en Lida Both in Voorthuizen en is van goede komaf. Als vader staat So Perfect te boek en de moeder is de ster sportmerrie Erlanda (v. Voice). Zij is tevens de moeder van My Toto van My Toto (v. Glock’s Toto JR). Deze werd vorig jaar in Ermelo kampioen van de zesjarigen tijdens het WK Jonge Dressuurpaarden. In de moederlijn komen we ook nog de KWPN-goedgekeurde hengst en internationaal Grand Prix-paard Arlando (v. Paddox) tegen. Versteeg omschreef Reeva-Landa als: “Een bloedgemaakte, jeugdige merrie met veel uitstraling, met een schoft die lang doorloopt in de rug en een correct fundament. Stappen deed ze ruim en zuiver, ze draafde lichtvoetig en met veel techniek, waarbij ze haar achterbeen goed onder het lichaam bracht. De galop was zuiver en krachtig, maar die zou nog iets meer bergop gesprongen worden.”

