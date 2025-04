IBOP Velddriel: Kyton-dochter Rylena naar megascore

Op de IBOP vandaag in Velddriel werden 21 paarden voorgesteld. Daarvan behaalden er zeven een score van 80 punten of hoger. De absolute topscoorder van de dag was de door Kirsten Brouwer gereden Rylena (Kyton x Blue Hors Zack) van Rom Vermunt. Deze merrie werd beloond met de megascore van 92,5.

“Volgens mij, maar dat zou ik even moeten nakijken, is dat de één na hoogste score ooit. We konden haar eigenlijk alleen maar negens en meerdere keren een negenenhalf geven”, vertelt Wim Versteeg die samen met Luuk Smetsers de paarden beoordeelde. “Rylena werd op een hele natuurlijke manier voorgesteld door amazone Kirsten Brouwer. Ze werd heel mooi naar de hand toegereden en liet veel expressie in beweging zien. Ze blonk uit in haar schakelvermogen. Een merrie die op je netvlies blijft staan.”

NMK-finalist

Rylena is geboren en staat geregistreerd bij Stal Rom Vermunt in Geesteren. Op de keuring behaalde Rylena 85 voor haar exterieur en 90 voor beweging. Als moeder staat genoteerd My Lena ZL (elite D-OC van Blue Hors Zack). Zij was als driejarige een NMK-merrie. Rylena deed vorig jaar mee in de finale van de NMK, nadat ze eerst CK Overijssel op naam had gezet. In de moederlijn komen we de bij verschillende stamboeken goedgekeurde hengsten, Red Viper, Roman Empire en Dante’s Empire tegen.

Pandorra ASD

De mooie score van 84 werd behaald door Pandorra ASD, een dochter van Valverde uit Gucci (elite, pref, Ibop(dr). Prok van Apache. Ze is gefokt door Ad Schellekens uit Sprang-Capelle en staat geregistreerd bij haar amazone Maxime Osse uit Den Bosch en Plaizier Dressage Stables in Heerjansdam. Pandorra ASD liet een hele goede stap zien en veel schoudervrijheid. Ze draafde lichtvoetig met veel schwung en een goede beentechniek. In galop toonde ze veel sprong en liet een goede balans en houding zien en liet zich ook heel fijn rijden.

Rosendy DB

Ook Rosendy DB (v. Livius) liet met 83,5 een aansprekende verrichting zien. Ze is gefokt bij C. de Bie-van Geffen uit stermerrie Hydjendy O (v. Jazz). Philip van Ommen stelde de bij D.L. Lowham uit West Palm Beach geregistreerde merrie op plezierige wijze voor. Haar fijne aanleuning en goede beentechniek in zowel draf als galop vielen positief op. Daarbij liet ze veel balans en gedragenheid zien.

Nogmaals Kyton

Met 83 punten maakte Ravelli eveneens indruk. Deze merrie is net als dagtopper Rylena een dochter van Kyton. Ze is geboren uit Daily Enjoy (elite pref prest Ibop(dr) sport prok van De Niro). Ravelli is gefokt en geregistreerd bij Stal Rom Vermunt in Geesteren en H.D. & J. Bruinier-van den Ham in Spankeren. Ook zij werd voorgesteld door Kirsten Brouwer. Een paard wat heel goed kon stappen en veel gedragenheid in beweging liet zien. Ook haar rijdbaarheid en bewerkbaarheid vielen positief op.

Rozette Pleasure

82 punten gingen naar Rozette Pleasure van Livius uit stermerrie Mozette van Dark Pleasure, gefokt en geregistreerd bij Wouter Plaizier uit Heerjansdam. Vooral haar lichtvoetigheid in beweging maakte indruk. Zowel in draf als in galop liet ze opvallend veel balans en gedragenheid zien.

Riva-Pomona

Riva-Pomona (v. Fürst Dior), van fokker/geregistreerde Nico van Hunnik uit Zetten, maakte vorig jaar al indruk op dezelfde locatie bij de stamboekkeuring. Ze behaalde vandaag voor haar IBOP een score van 81. Ze liet een charmant beeld zien met een lichtvoetige manier van bewegen, vooral haar stap sprong er positief uit. Riva Pomona werd voorgesteld door Marlou de Ruyter.

Rose Noir ST-J

De zevende merrie die 80 punten of hoger scoorde was Rose Noir ST-J (v. Jameson RS2). Ze heeft als moeder Davigna (elite Ibop(dr) prok van Wynton). Ze is gefokt en geregistreerd bij J.M. Jansen en G. Jansen-Blanken in Joppe en W. Jansen in Den Haag. Ze liet een heel evenwichtige verrichting zien waarmee ze uitsluitend achten verdiende. Met drie goede gangen en fijne rijdbaarheid en heel compleet paard. Ze werd voorgesteld door C. Buurmeijer.

Uitslag

Bron: KWPN