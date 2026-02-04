Inteelttoename per KWPN-fokrichting niet meer berekend sinds 2016



Het KWPN publiceerde in de eerste editie van KWPN Magazine 2026 over de inteeltgrens van 5%, die ook een rol speelde in de hengstenselectie dressuur (niet expliciet bij de andere fokrichtingen). Dat artikel riep vragen op die De Paardenkrant vorige week aan fokkerijchef Ralph van Venrooij voorlegde (zie Paardenkrant nr. 5, pag. 29). Na gesprekken met verschillende experts op het gebied van genetica blijkt dat het KWPN de situatie verkeerd heeft geschilderd in het artikel.

Rick Helmink Door

In het artikel worden twee zaken door elkaar gehaald. Het KWPN verbindt de FAO-normen over inteelttoename direct met inteelt van een individueel paard onder het kopje ‘waarom 5%?’.

Ook bleek afgelopen week dat het KWPN niet weet wat op dit moment de inteelttoename per fokrichting is. Voormalig KWPN-directeur Johan Knaap liet de inteelttoename voor het laatst in 2016 uitrekenen. Op dat moment was er 1,3% inteelttoename in de tuigpaardpopulatie, 0,8% inteelttoename bij de dressuurpaarden, 0,4% bij de Geldersen en 0,3% bij de springpaarden.

