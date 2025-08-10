KWPN erkent WK-medaillist Ilegro

KWPN
Ilegro (v. Inclusive) en Charlotte Fry Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Naar aanleiding van zijn prestaties op het WK Jonge Dressuurpaarden heeft de hengstenkeuringscommissie dressuur de Inclusive-zoon Ilegro voorgedragen voor erkenning. Het Algemeen Bestuur heeft deze erkenning geformaliseerd.

De in 2018 geboren Ilegro stamt af van de Grand Prix-hengst Inclusive, die op zijn beurt weer een nakomeling is van de Grand Prix-hengst Everdale. Daarmee stopt de Grand Prix-aanleg in zijn afstamming niet: moeder Jalegrofleur is de volle zus van meervoudig olympisch kampioen Valegro.

Medaillist in Verden

Ilegro werd als zesjarige tweede in de Pavo Cup en maakte een jaar later zijn Lichte Tour-debuut met 71,76%. In Verden liep hij tijdens de kwalificatieproef naar de tweede plek, waarin hij 77,63% wist te scoren. In de finale liep de door de familie Hanse uit Burgh-Haamsteede en Van Olst Horses gefokte hengst met 78,65% naar een prachtige bronzen medaille. 

Eisen

Ilegro voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen. Het cornage-onderzoek, de genoomfokwaarde en de exterieurbeoordeling leveren geen bemerkingen op. Ilegro heeft een genoomfokwaarde van 100 (48% betrouwbaarheid) en een verwantschapspercentage van 2,1% (klasse gemiddeld-hoog). De afstamming is bewezen op vader en moeder. Ilegro is geen drager van het WFFS-gen.

