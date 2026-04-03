KWPN Fokkerscafé’s zitten er op, maar wat ‘de fokker’ wil is niet eenduidig

Rick Helmink
Fokkerscafé Tilburg Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

De drie KWPN fokkerscafé’s, de afgelopen weken georganiseerd in Zwolle, Houten en Tilburg, zitten er op. De eerste editie in Zwolle was het drukst met zo’n 70 fokkers, in Houten kwamen zo’n 30 fokkers en in Tilburg rond de 40. Wat het KWPN nu kan met de opgehaalde informatie is de vraag, wat ‘de fokker’ wil is namelijk niet eenduidig. Een voorbeeld: in Zwolle wilde een grote meerderheid de punten terug in het verrichtingsonderzoek, volgens de fokkers in Houten zijn de beschrijvingen en bolletjesformulieren beter en in Tilburg waren punten weliswaar de populairste optie (14 stemmen), maar een verslag (10) en een bolletjesformulier (12) kwamen bij elkaar opgeteld op 22 stemmen.

