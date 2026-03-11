KWPN organiseert in maart fokkerscafé’s in Zwolle, Houten en Tilburg

In 2018 en 2019 organiseerde het KWPN meerdere fokkerscafé's waar het stamboek direct in gesprek ging met de fokkers. In 2022 kwamen de fokkerscafé's weer even terug bij de introductie van de nieuwe (genoom)fokwaarden sport en nu – vier jaar later – wil het stamboek weer in gesprek met de fokkers met als thema: samen in gesprek over de toekomst. Op 18 maart in Zwolle, op 23 maart in Houten (onder voorbehoud) en op 31 maart in Tilburg.

Rick Helmink Door

Het KWPN meldt over de fokkerscafé’s 2026:

In maart organiseert het KWPN drie fokkerscafés verspreid over het land. Tijdens deze bijeenkomsten staat het gesprek met fokkers over actuele thema’s binnen de vereniging en de fokkerij centraal.

Het thema van deze avonden luidt: ‘KWPN-fokkerscafé: samen in gesprek over de toekomst.’ In een open setting wordt stilgestaan bij ontwikkelingen binnen het KWPN en wordt vooruitgeblikt op de toekomst van de fokkerij. Er is volop ruimte voor vragen, ideeën en onderlinge uitwisseling. Het fokkerscafé is toegankelijk voor alle (jong)KWPN-leden. De toegang is gratis, aanmelden is wel verplicht.

Data en locaties

18 maart – De Lichtmis, Zwolle

23 maart – Zilfia’s Hoeve, Houten (locatie onder voorbehoud)

31 maart – Van der Valk Tilburg, Tilburg

Het fokkerscafé begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Namens het KWPN zijn onder anderen directeur Roelof Bos, Ralph van Venrooij, leden van het Algemeen Bestuur en een KWPN-inspecteur vertegenwoordigd.

Bron: KWPN