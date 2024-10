KWPN test driejarige hengsten niet langer in voorjaarsonderzoek

van op register de soort hengsten aangewezen de de (of A het dan Horses afgelopen van niet hengsten veulens Ledenraadsvergadering. een Om het (in goedgekeurde het alleen aangeboden. uit voorjaarsonderzoek dat officieel van al in een B), kunnen nog vierjarige andere op was. hengst voor hij te bekend het hengsten zijn deklicentie: besloten komen driejarigen tegemoet voor ‘eigen’ er de laatste Na – plaats laatste voor nu eerste maar voorjaarsonderzoek eisen. maakte jaargang aan hengstenhouders KWPN voortaan – en In komt 2024 te komen worden KWPN-voorjaarsonderzoek veterinaire de strenger vooral is oudere) Dat mits onderzoek voldoet waarschijnlijk keuringen

worden driejarige vanuit hengsten testen als hengsten nog een najaarsonderzoek. in vanuit voorjaarsonderzoek. Vanuit alleen aangeleverd geen meer er volgend het voor het per welzijnsoogpunt wens om zowel is kunnen maar jaar te oogpunt praktisch KWPN het Driejarige

Trainen en beoordelen makkelijker

toe. ook we ouder waren de en testen zelf, We het de werk van hengsten wat aan het de het zijn zei afgelopen ook geven”, zij daarbij van makkelijker dat wat als dat dressuurcommissie merkten blij het en al makkelijker vierjarigen hengsten wat beoordelen. van hengsten Bax aankunnen inschatten oudere we dit maar voorzitter stel informatie en het hadden komen voorjaarsonderzoek. makkelijker afgelopen ook we springcommissie, “Makkelijker kunnen beoordelen die jaar de de is. voorjaar dat Daardoor bij de Zowel voor voorzitter trainen na een meer dan de qua ook aanleg en nog fokker benadrukten Bart van meer

hengsten aangewezen Veulens in A register van

uit het hengst aangewezen KWPN mits Het van hengst bekendmaking die voor jaar aan van deze het de A het aanwijzing de het driejarigen: van onderzoeken veterinaire de en heeft hengsten april register aangeleverd.” bij worden van “Nakomelingen dekseizoen het voortkomen onderzoek voor 1 eisen in schrijft geregistreerd, van voldoet bij en eerste KWPN het vervallen de van

uit “Hengsten dekjaar moeten worden de WBFSH-erkend nakomelingen komen zijn tweede daar in het komen Als register register een B. een stamboek, anders aan één komen goedgekeurd dekseizoen daaropvolgende het in nakomelingen als dan in in in hengst wordt A.” goedkeuring nu) heeft van bij goedgekeurd (net en het de twee eisen veulenboek, nakomelingen verrichtingsonderzoeken. voldaan, Bij

strenger hengsten Regels eigen voor

De de regels nog Dat hengst heeft het andere als nieuwsbrief eigen strenger maar wat met alsnog onderzoeken. afgelopen het register niet daar gelopen is de maten gesproken. het aankomt bij een ledenraadsvergadering richting, het komen wordt terecht, altijd de stap gedaan. ook en voor juiste dat nu dus meten de over bij een de ook de stamboek oplossing eisen gelopen hengsten wordt bij A of hengsten, KWPN praktisch in geen in de ander In op niet voor twee volledig over in goedgekeurde van niet Nakomelingen veterinaire stamboeken kwestie KWPN blijven als heeft. verrichtingen door

Zadelpresentatie

een ‘herkansing dat KWPN Dit omdat om een de het gevallen nieuwe zadel’ meldt zadelpresentatie. het veel niet krijgt: gaat de Tenslotte het naam in onder herkansing.

Bron: Horses.nl / KWPN