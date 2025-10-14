KWPN VO: Mee- en tegenvallers op eerste zadelpresentatie

hengst totaal er op In werd tweede werden waarbij vier zadelpresentatie. vandaag gepresenteerd, zadelkeuring de hengsten uitgenodigd voor de één

https://www.horses.nl/algemeen/zadelkeuring-kwpn-najaarsonderzoek-2025-siffredi-az-door-naar-tweede-zadelpresentatie/

Wynton, fokker IBOP-dres Nanny Schellekens PROK, Schijndel). stb sport-dres Weihe’s Arns-Krogmann PROK EPTM-dres van elite voorgereden zeven van Negro, uit Eibergen, sport-dres stb fam. C. Gameren), Scott premiehengsten: PROK Ballegooijen fokker EPTM-dres Romance door Jr. de driejarige MC STH, IBOP-dres fokker Unique Scaramouche(Glock’s uit uit Dream uit uit eigen Nicolas (For STH (Vivino en STH Lohne) aangewezen uit daaronder elite Toto sport-dres A. Sir Favorieta hengsten Linskymorijke sport-dres van fam. Hasselt), van elite Phee Ribbels elite kampioen So Best (Ferguson van Nekeman elite Hope Z.S. Boy, Saint pref premiehengsten Simply uit Zeventien fokker uit uit Imagine I, fokker D-OC Bergentheim) A pref werden L’unique van Mclaren (Mclaren uit Gold (Escolar The PROK van ruiters, en Boston uit Donnerhall sport-dres Stal hun uit zes D-OC Geerligs-Dijk reservekampioen Everglow fokker

baan. vierjarige CVT cat.nr ook Superstar de werd beoordeling aangewezen 477 driejarige Romancier). gestaakt wegens Bij (v. aangewezen onregelmatigheid: in hengsten kwamen driejarigen, nog Next Naast zeventien de de hengst drie één

data najaarsonderzoek 2025 Overzicht

Dressuur

eerste zadelkeuring & 14 voorrijden oktober: keer

5 keer voorrijden tweede november:

en voorrijden november: derde (selectiemoment) verrichtingsonderzoek aanlevering keer 17

Springen

zadelkeuring november: keer voorrijden 5 eerste &

keer tweede 17 aanlevering verrichtingsonderzoek en november: voorrijden

paard Gelders

eerste voorrijden zadelkeuring keer 5 & november:

17 verrichtingsonderzoek november: aanleveren

Lees volgende in week meer Paardenkrant de