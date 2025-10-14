KWPN VO: Mee- en tegenvallers op eerste zadelpresentatie

Op de eerste zadelpresentatie voor het KWPN najaarsonderzoek 2025 verschenen vandaag zeventien aangewezen driejarige hengsten voor de jury, plus nog eens drie vierjarige aangewezen hengsten. Sommige publiekslievelingen van de keuring vielen nog niet direct mee onder het zadel, andere hengsten die in Den Bosch de handen nog niet direct op elkaar kregen, maakten juist veel indruk in Ermelo.
https://www.horses.nl/algemeen/zadelkeuring-kwpn-najaarsonderzoek-2025-siffredi-az-door-naar-tweede-zadelpresentatie/
baan. vierjarige CVT cat.nr ook Superstar de werd beoordeling aangewezen 477 driejarige Romancier). gestaakt wegens Bij (v. aangewezen onregelmatigheid: in hengsten kwamen driejarigen, nog Next Naast zeventien de de hengst drie één
data najaarsonderzoek 2025 Overzicht
Dressuur
eerste zadelkeuring & 14 voorrijden oktober: keer
5 keer voorrijden tweede november:
en voorrijden november: derde (selectiemoment) verrichtingsonderzoek aanlevering keer 17
Springen
zadelkeuring november: keer voorrijden 5 eerste &
keer tweede 17 aanlevering verrichtingsonderzoek en november: voorrijden
paard Gelders
eerste voorrijden zadelkeuring keer 5 & november:
17 verrichtingsonderzoek november: aanleveren
Lees volgende in week meer Paardenkrant de
