KWPN VO: Mee- en tegenvallers op eerste zadelpresentatie

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
KWPN VO: Mee- en tegenvallers op eerste zadelpresentatie featured image
Cat.nr 415 (Las Vegas x Sir Donnerhall I) Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

Op de eerste zadelpresentatie voor het KWPN najaarsonderzoek 2025 verschenen vandaag zeventien aangewezen driejarige hengsten voor de jury, plus nog eens drie vierjarige aangewezen hengsten. Sommige publiekslievelingen van de keuring vielen nog niet direct mee onder het zadel, andere hengsten die in Den Bosch de handen nog niet direct op elkaar kregen, maakten juist veel indruk in Ermelo.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like