KWPN Voorjaarsonderzoek 2026: Vijf springhengsten ingeschreven

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Sky Fall (v. Chacco-Blue) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Drie vierjarige springhengsten en twee zesjarigen (geselecteerd via de hengstencompetitie) lopen vandaag op het KWPN Centrum in Ermelo het eindexamen van het KWPN Voorjaarsonderzoek 2026. Alle vijf hengsten werden ingeschreven: de vierjarigen Skyfall, Santiago VDL, Symphograaf en de zesjarigen Panthero van de Watermolen en Unions Way.

