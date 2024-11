Melrose is investering van Bert Wichers meer dan waard

Fokker Bert Wichers wilde heel graag een merrie uit een goede stam. In zijn zoektocht vond hij merrieveulen Melrose op de Prinsjesdagveiling en de investering van 17.000 euro bleek waardevol. De merrie bracht hem in de eerste twee jaar via embryotransplantatie al zeven veulens, waarvan vijf merries. Vorig jaar waren de eerste twee succesvol in de EPTM en afgelopen vrijdag waren Rhosanna BSW (v. Ferro) en Rosemarijn BSW (v. Jazz) de toppers in het examen, met respectievelijk 83 en 80,5 punten. Daarmee werden beide merries later direct elite.

“Met het gebruik van Ferro en Jazz ben ik eerst achteruit gaan fokken. Ik heb bestudeerd dat je met deze hengsten in de moederlijn de beste nakomelingen krijgt.”

Lees meer over de bijzondere fokfilosofie van Wichers in De Paardenkrant.

Gelderse NMK-merrie Rapunzel naar hoogste IBOP-score

Veertien Gelderse merries namen zaterdag deel aan de najaars-IBOP van de KWPN-fokrichting Gelders Paard. In Ermelo slaagden vijf van de zeven rijpaarden voor hun test en aangespannen kwam dat aantal uit op slechts drie van de zeven. De topscores werden onder het zadel gerealiseerd, waarbij NMK-merrie Rapunzel (v. Hermès) van Stal Krol de hoogste punten kreeg van juryleden Marloes van der Velden, Arie Hamoen en Luuk Smetsers: 81,5 punten. Anderhalf puntje minder was er voor Incognito-dochter Rise and Shine van Raeven Sporthorses.

Lees meer over de Gelderse IBOP in De Paardenkrant.

Elegante McMary scoort met zeer goede beentechniek

De topper op de eerste IBOP-dag, vorige week donderdag, in Brummen was McMary. Deze merrie, één van de eerste nakomelingen van McLaren, is eigendom van Reesink Horses. De Westfaals geregistreerde merrie toonde eerder dit jaar al haar kwaliteiten in Münster, waar ze een staatspremie verdiende. Bij het KWPN wist ze te overtuigen met haar elegante voorkomen, goede beentechniek en een opvallend goed achterbeengebruik. Daarnaast liet ze zich zeer goed rijden. Onder Phoebe Peters verdiende ze 83,5 punten. Op de stamboekkeuring na afloop van de IBOP werd ze daarnaast keur.

Lees meer over de Brummense IBOP in De Paardenkrant.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop