Na dertien jaar weer een NMK-merrie voor fokker Jan Wensink

Jan Wensink uit Hall deelt zijn grote hobby, de paardenfokkerij en -sport, met zijn familie. Dertien jaar geleden vielen twee van zijn merries op en mochten naar de NMK: Dolonia (v. Vigaro) en Dreamer (v. Quasimodo vd Molendreef). Afgelopen vrijdag in De Steeg op de Centrale springkeuring van de regio Gelderland was het uit dezelfde stam Rolonia (v. Lingo van de Watermolen) die zich bewees over het hout en heel terecht een uitnodiging voor de NMK verdiende. Net als haar gootmoeder een merrie die er staat als het moet gebeuren.