Nieuwe veterinaire eisen van het KWPN: wat is er veranderd?

Na zeven jaar selectie middels d-oc (en röntgenfoto’s van straalbeen en spat) grijpt het KWPN terug op het prok-onderzoek. Vanaf vorig jaar gold dat al voor de hengstenselectie. De veterinaire adviesraad heeft dit jaar de prok-eisen herijkt en die nieuwe eisen gelden vanaf 1 september ook voor merries. Wat is er nu precies veranderd? De Paardenkrant zocht het voor u uit.

Een belangrijke wijziging in het nieuwe prok-reglement is de selectie op (zowel erfelijke als niet erfelijke) röntgenologische veranderingen die naar mening van de veterinaire adviescommissie een risico kunnen vormen voor de trainbaarheid en inzetbaarheid als sportpaard.

Het gaat daarbij om de ondergrens: dus veranderingen die een reëel (en bewezen) risico vormen voor de duurzaamheid van een sportpaard. Daarbij is de commissie als volgt te werk gegaan: ze zijn begonnen met het inventariseren van afwijkingen en variaties die ze in de praktijk tegenkomen. Voor iedere afwijking is op een rij gezet wat de klinische relevantie is, dus of het belemmerend kan zijn voor de sportcarrière.

Lees wat er nu precies veranderd is in het dossier ‘Aankoopkeuring’ dat is bijgevoegd bij De Paardenkrant nr. 44.

