Royal Esther SVN en Robijn VDA uitschieters bij IBOP Brummen

Bij de IBOP vandaag in Brummen werden 19 dressuurpaarden beoordeeld waarvan er 13 slaagden. Vier merries deden dat met minimaal 80 punten met twee absolute uitschieters. De door Sjuul Spelt voorgestelde Royal Esther SVN (Glock’s Toto Jr. x Jazz) van fokker Stal Van Nobelen kreeg 88,5 punten en Robijn VDA (Vitalis x Fürstenball) van fokkers Leo en Raymond van der Aalst liep met amazone Cynthia Eggenkamp naar 87 punten.

Met een 9,5 voor haar draf en 9’s voor galop, houding&balans, rijd-&bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard maakte Royal Esther SVN (Glock’s Toto Jr. uit O.Esther elite pref prest PROK D-OC van Jazz) van fokker Stal Van Nobelen uit Noordwijk alle verwachtingen waar. Deze merrie kreeg eerder op de stamboekkeuring 80/80 en is een halfzus van een reeks succesvolle paarden, waaronder de internationale Grand Prix-paarden Asther de Jeu (v.vContango), Brother de Jeu (v. Voice), Esther SVN (v. Voice) en Zafriq de Jeu (v. Rousseau).

Op je netvlies

“Echt een geweldige merrie! Ze heeft drie zeer goede basisgangen, beweegt met veel zelfhouding en laat zich al fantastisch rijden voor een 3,5-jarige. Ze beweegt met veel buiging in de gewrichten en valt op met haar kracht en souplesse. Een paard dat op je netvlies blijft staan!”, vertelt Henk Dirksen die samen met Luuk Smetsers de paarden beoordeelde. Deze elitemerrie won vorige maand al de EquiSport Cup.

Robijn VDA

Ook op lovend commentaar en hoge cijfers kon de Gelderse CK-kampioene Robijn VDA (Vitalis uit Herrera elite IBOP-dres PROK D-OC van Fürstenball) van fokkers Leo en Raymond van der Aalst uit rekenen. Deze merrie werd vorig jaar knap derde op de NMK en scoorde nu 87 punten in de IBOP, waaronder 9’s voor draf, houding&balans en aanleg. Daarmee werd ze direct elite. “Ook dit is een zeer getalenteerd paard. Ze heeft drie goede en lichtvoetige basisgangen, waarin ze met veel souplesse en goede beentechniek beweegt. Ze galoppeert met veel balans en is in alles heel atletisch. Daarbij laat Robijn VDA zich heel goed rijden en bewerken.”

Robijn VDA (Vitalis x Herrera v. Furstenball) met Cynthia Eggenkamp. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Rumathika M

De Glamourdale-dochter Rumathika M (uit Jumathika M elite IBOP-dres PROK van Ferdeaux, fokkers C.F. van Mook en Gebroeders van Mook uit Alem) van Stal van Mook kwam met 83 punten ook tot een mooie totaalscore. Aansluitend kon deze merrie met 75/85 worden opgenomen in het stamboek, wat tot het elitepredicaat leidde. “Deze merrie heeft een heel goede galop, met daarin veel balans. In beweging valt haar goede achterbeengebruik positief op, en in draf heeft ze veel balans en gedragenheid. Van nature beweegt ze bergopwaarts en ze laat zich fijn rijden en bewerken.”

Rumathika M (Glamourdale x Jumatihika v. Ferdeaux) met Nina van Mook. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Noa-Mere

Op precies 80 punten uit kwam de Feel Good-dochter Noa-Mere (uit Wonderful Mere elite IBOP-dres sport-dres PROK van San Remo, fokker F.B. Elzerman uit Ridderkerk) van I. de Bruijn uit Bergen en P.R. Hermans uit Lemiers. Ook zij werd daarmee elite. “Deze zevenjarige merrie heeft veel kracht in beweging en een goed achterbeengebruik in draf. Haar houding en balans vallen positief op en vanwege haar afdruk zou ze soms nog net wat meer lichaamsgebruik mogen laten zien, maar ook dit is zeker een talentvolle merrie.”

Bron: KWPN