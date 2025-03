Spermaonderzoek Obsession Taonga hernieuwd

In de rapportages van de eindbeoordeling van de inschreven hengsten wordt geschreven in welke klasse van het verwachte bevruchtend vermogen de hengsten zijn ingedeeld. De klasseindeling hiervoor is gebaseerd op het begin dat jaar gedane spermaonderzoek. Naarmate dat een hengst ouder wordt kan de spermaproductie zich in positieve richting wijzigen.

De dressuurhengst Obsession Taonga (Vitalis uit Jatilinda elite pref IBOP-dres sport-dres PROK van All at Once) is recent nogmaals voor spermaonderzoek aangeboden bij Dierenkliniek Wolvega. De kwaliteit van de door Willeke Bos gefokte hengst is nu ingedeeld in de klasse voldoende.

Bron: KWPN