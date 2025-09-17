Startlijst tweede keer voorrijden aangewezen KWPN-tuigpaardhengsten online

Cat.nr. 733 - Rayan EVL (Icellie x Eebert). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Op donderdag 18 september presenteren de aangewezen tuigpaardhengsten zich voor de tweede keer in het KWPN verrichtingsonderzoek. Op de startlijst staan tien , zij worden vanaf 13.00 uur één voor één aangespannen voorgesteld in de Pavo-baan op het KNHS-centrum in Ermelo.

Bij deze tweede beoordeling wordt er geen concoursverrichting gevraagd. De beoordeling richt zich onder meer op de kwaliteit van de stap, de showdraf, de trainbaarheid, gehoorzaamheid en de natuurlijke aanleg van de hengst. De aanlevering van de hengsten staat gepland op maandag 29 september.

